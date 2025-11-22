Baltijas balss logotype
Встреча делегаций ЕС и США в Киеве была «тошнотворной» - СМИ 7 2232

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Встреча делегаций ЕС и США в Киеве была «тошнотворной» - СМИ
ФОТО: Unsplash

Представители США после встречи с чиновниками и послами стран ЕС в Киеве заявили, что Вашингтон не будет проявлять "гибкость" при обсуждении "мирного плана". Европейский чиновник назвал тон мероприятия "тошнотворным", пишет DW.

Вашингтон не намерен провлять "особую гибкость" при обсуждении "мирного плана" президента Дональда Трампа, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с украинскими и европейскими чиновниками, а также послами. Мероприятие прошло в пятницу, 21 ноября, в резиденции поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис в Киеве. Как сообщает британская газета Financial Times (FT), один из высокопоставленных европейских госслужащих назвал тон встречи "тошнотворным".

Обращаясь к европейцам, Дрисколл заявил, что он оптимистично настроен и считает, что сейчас "настало время для мира". При этом министр подчеркнул: "Мы не обсуждаем детали (плана Трампа - Ред.)". Как отметил Дрисколл, "вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке военных США, Украина находится в очень плохом положении".

Заявления на встрече сделала и Дэвис. "Как бы мы ни поддерживали продолжающую войну Украину, есть пределы. <...> Также есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить сделку", - приводит один из присутствоваших на мероприятии послов ее слова. Вместе с Дрисколлом Дэвис повторила высказывание Трампа, что Украине следует принять "мирный план" до 27 ноября.

Послы и чиновники ЕС сочли позицию США "шокирующей"

По словам одного из европейских чиновников, у присутствовавших на встрече сложилось впечатление, что США используют политическую слабость Зеленского на фоне коррупционного скандала в стране, чтобы попытаться быстро добиться мирного соглашения.

Некоторые послы стран ЕС назвали план США стратегической победой России. В ответ Дэвис заявила, что один миллион погибших российских солдат (как указывает FT, это оценка США - Ред.) с начала полномасштабной войны в 2022 году нельзя назвать победой.

В конце встречи послы заявили, что вместо заключения мирного соглашения сейчас нужно усилить давление на Россию. На это представители США ответили, что предложенные условия "мирного плана" - лучшее, на что может расчитывать Украина.

После встречи в Киеве европейские лидеры стали спешно организовывать переговоры на G20

Мероприятие в резиденции поверенной в делах США в Украине активизировало переговоры между европейскими лидерами, собравшимися на саммите "большой двадцатки" G20 в Йоханнесбурге. Встречи, в которых среди прочего участвовали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), проходили до поздней ночи.

Участники переговоров пытались найти способ убедить президента США смягчить требование к Украине о принятии "мирного плана". "Пора бы уже тем, кто шепчет Трампу, начать кричать", - заявил FT один из чиновников, осведомленных о ходе обсуждений.

DW

#США #Украина #Европа #дипломатия #переговоры #g20 #Россия #политика
Оставить комментарий

(7)
  • ЛЛ
    Лунатик Латуха
    22-го ноября

    Какой стоп, продолжаем, мы научились очень хорошо осваивать деньги, плати только плати

    12
    1
  • NB
    Nose Bose
    22-го ноября

    просто кто-то поставил не на ту лошадь и теперь всеми правдами, а вернее - неправдами, пытаются вывернуться :)

    30
    1
  • V
    Viktot
    Nose Bose
    22-го ноября

    Какую лошадь? Кремлёвскую? Проблема все любят говорить о демократии а как надо защитить то все сдались.

    1
    9
  • NB
    Nose Bose
    Nose Bose
    22-го ноября

    Viktot при чем тут кремлевскую? Поставили на войну и проиграли войну. Какая демократия в ЕС? Как ЕК скажет, так и будешь делать :)

    7
    0
  • 22-го ноября

    как обычно мнение европы никому не интересно

    25
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    22-го ноября

    Мнение Украины подавно,!

    13
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Европейцам указали на стойло - их место в мировой политике. "Девушка, ваша фамилия Мухина - вы пролетаете. Что? "Кайя" по вашему - "чайка", а не муха? Ну, всё равно пролетаете...".

    35
    1
Читать все комментарии

