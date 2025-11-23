Baltijas balss logotype
Президент Польши высказался о мирном плане Трампа по Украине 0 1622

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Президент Польши Навроцкий: Украина должна иметь решающий голос в переговорах.

Украина должна иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. С таким призывом выступил президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети X.

«Любой мирный план (...) должен быть принят в Киеве», — подчеркнул политик.

Навроцкий подчеркнул, что любые договоренности, касающиеся мира и безопасности в Европе, могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Политик также прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и обвинил Москву в якобы несоблюдении договоренностей.

#США #президент #Польша #Украина #Дональд Трамп #Москва #переговоры #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео