Все страны Евросоюза обязаны признавать однополые браки - суд 5 1056

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все страны Евросоюза обязаны признавать однополые браки - суд

Государства-члены Европейского Союза обязаны признавать однополые браки, заключённые в других странах ЕС, заявил во вторник Суд Европейского союза, пишет tv3.lv со ссылкой на агентство Reuters.

Решение суда касается граждан ЕС, вступивших в однополый брак в одной из стран блока.

Суд указал, что Польша поступила неправомерно, отказавшись признать брак между двумя гражданами Польши, заключённый в Германии, ссылаясь на то, что польское законодательство не допускает браков между лицами одного пола.

«Отказ признавать брак между двумя гражданами Союза противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни», — заявили в суде.

Европейский суд рассматривал дело польской пары, заключившей брак в Берлине в 2018 году. После переезда в Польшу им было отказано в регистрации брака на основании местного законодательства, запрещающего однополые браки.

Суд отметил: «Отказ признать брак между двумя гражданами ЕС противоречит законодательству ЕС. Это нарушает свободу и право на частную и семейную жизнь».

Также было подчеркнуто, что граждане ЕС имеют право свободно перемещаться и проживать в других странах-членах, а также вести нормальную семейную жизнь.

«Супруги как граждане Европейского Союза пользуются свободой перемещения и проживания на территории государств-членов, а также правом на нормальную семейную жизнь, используя эту свободу и возвращаясь в свою страну происхождения», — заявили в суде.

Суд добавил, что «такой отказ противоречит законодательству Европейского Союза» и «нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и фундаментальные права на уважение частной и семейной жизни».

tv3.lv

Читайте нас также:
#права человека #Польша #однополые браки #Европейский суд #Евросоюз #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)

(5)
  • СИ
    Семён Иванов
    25-го ноября

    Да, дожили, стали хуже животных, это уже не люди, а звери.

    10
    2
  • HSHO
    H2S H2O
    25-го ноября

    Угадайте кто будет первым в этом вопросе , вращается барабан и начинаем смеяться кто не примет закон тому денег недадут, дрессировка знает как заставить выполнять команды

    26
    2
  • п
    прохожий
    25-го ноября

    И, продолжаем говорить о независимости .

    28
    2
  • aa
    aa aa
    25-го ноября

    Как эио так вышло, что в Германии смогли заключить брак между двумя иностранцами? Разве Польша наделила правом Германию заключать браки между своими гражданами?

    13
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    25-го ноября

    В клерикальной, католической Польше аборты запрещены, и маловероятно что половым извращенцам там разрешат заключать браки. Жду новостей про то в каком направлении был послан европейский суд с его решениями.

    23
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

