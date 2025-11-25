Государства-члены Европейского Союза обязаны признавать однополые браки, заключённые в других странах ЕС, заявил во вторник Суд Европейского союза, пишет tv3.lv со ссылкой на агентство Reuters.

Решение суда касается граждан ЕС, вступивших в однополый брак в одной из стран блока.

Суд указал, что Польша поступила неправомерно, отказавшись признать брак между двумя гражданами Польши, заключённый в Германии, ссылаясь на то, что польское законодательство не допускает браков между лицами одного пола.

«Отказ признавать брак между двумя гражданами Союза противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни», — заявили в суде.

Европейский суд рассматривал дело польской пары, заключившей брак в Берлине в 2018 году. После переезда в Польшу им было отказано в регистрации брака на основании местного законодательства, запрещающего однополые браки.

Суд отметил: «Отказ признать брак между двумя гражданами ЕС противоречит законодательству ЕС. Это нарушает свободу и право на частную и семейную жизнь».

Также было подчеркнуто, что граждане ЕС имеют право свободно перемещаться и проживать в других странах-членах, а также вести нормальную семейную жизнь.

«Супруги как граждане Европейского Союза пользуются свободой перемещения и проживания на территории государств-членов, а также правом на нормальную семейную жизнь, используя эту свободу и возвращаясь в свою страну происхождения», — заявили в суде.

Суд добавил, что «такой отказ противоречит законодательству Европейского Союза» и «нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и фундаментальные права на уважение частной и семейной жизни».

tv3.lv