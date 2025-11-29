Baltijas balss logotype
Мирный план Трампа на самом деле создали три человека в Майами-Бич - FT 2 952

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Мирный план Трампа на самом деле создали три человека в Майами-Бич - FT

Переговорщики говорили об использовании замороженных активов РФ, инвестициях в Арктику и космических проектах.

В прошлом месяце в Майами-Бич состоялась закрытая встреча, которая может существенно изменить подходы Вашингтона к войне России против Украины. Участниками тайных переговоров стали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер и один из ключевых эмиссаров Владимира Путина Кирилл Дмитриев, пишет Financial Times.

Они собрались, чтобы обсудить возможный план прекращения войны. Но, по данным западных собеседников, настоящая цель была значительно шире.

По информации источников, российский переговорщик Кирилл Дмитриев, глава суверенного фонда РФ и доверенное лицо Путина, представил американцам масштабную схему восстановления российской экономики на 2 триллиона долларов. В основе - частные американо-российские проекты, доступ к богатствам Арктики и использование около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе. По его замыслу, эти средства могли бы стать инвестиционным фундаментом, в том числе - для "реконструкции Украины под руководством США".

К встрече Виткоффа и Дмитриева присоединился и Джаред Кушнер, владелец инвестиционного фонда Affinity Partners и зять президента США. Именно он вместе с Уиткоффом должен был бы обеспечить американскому бизнесу преимущество над европейским в будущих российских и арктических проектах.

План Дмитриева предусматривал и более амбициозные вещи: совместные американо-российские разработки космических технологий, включая миссию на Марс в партнерстве со SpaceX. По замыслу Кремля, это помогло бы убедить Вашингтон рассматривать Россию не как угрозу, а как экономическую возможность - подход, который Москва продвигала еще до инаугурации Дональда Трампа.

"Речь идет о бизнесе"

В Кремле пытаются использовать бизнес-интересы для изменения геополитики: многомиллиардные сделки в энергетике и добыче редкоземельных металлов могли бы изменить карту Европы и ослабить связи США с европейскими союзниками.

Признаком серьезности намерений стали и встречи представителей ближайшего окружения Путина - Тимченко, Ковальчука и братьев Ротенбергов - с американскими компаниями. На переговорах обсуждали даже возможное "возрождение" газопровода "Северный поток", несмотря на его подрыв и санкции ЕС.

На Западе к таким инициативам относятся крайне настороженно. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал суть процесса коротко:

"Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе".

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, США готовы признать претензии России на Крым и Донбасс, которые она оккупировала силой. Однако, даже такого "щедрого подарка" может быть недостаточно, чтобы склонить лидера РФ Владимира Путина к прекращению войны, пишет The Telegraph.

В то же время журналист Джейми Деттмер писал, что "мирный план" США, который в значительной степени требует пойти на уступки России, может быть максимумом, на который может рассчитывать Украина.

Читайте нас также:
#США #инвестиции #Дональд Трамп #бизнес #дипломатия #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Об этом плане известно ещё с 2000 годов-совместно раздербанить и поделить Украину,имеющую ресурсов под 40 трл.долларов и не зря ж тут присутствует член синагоги Хабад США Кушнер,зять Трампа и посещающие эту синагогу в Москве Дмитриев,Ковальчуки,Тищенко и Ротенберги.Все входят в ближа́йший круг русского Путина,а мы знаем,что ,,мы русские,никогда не обманываем друг друга...😀

    1
    1
  • Д
    Дед
    29-го ноября

    Мирный план Путин сообщил еще 22.02.2022. Трамп только в очередной раз озвучил то же.

    6
    1

