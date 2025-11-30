Baltijas balss logotype
Турция обеспокоена нападениями на суда в Черном море 0 366

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
Euronews
Изображение к статье: Турция обеспокоена нападениями на суда в Черном море

Инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции, создали серьезную угрозу безопасности судоходства в регионе, говорится в заявлении турецкого МИД. Украинские СМИ сообщают, что атака на танкеры "теневого флота" РФ была проведена СБУ и ВМС Украины.

Власти Турции обеспокоены нападениями на суда в Черном море. Об этом говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД.

"Инциденты, произошедшие в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, создали серьезную угрозу безопасности судоходства в регионе", - подчеркивается в тексте заявления.

Министр транспорта и инфраструктуры страны сообщил, что вечером 28 ноября два танкера подверглись нападению в Черном море, на одном из них возник пожар. После осмотра первого и тушения пожара на втором они были отбуксированы в ближайшие турецкие порты.

Экипаж загоревшегося судна был доставлен на берег турецкими спасателями.

Украинские СМИ публикуют видеозаписи нападения и сообщают, что это была совместная операция СБУ и ВМС Украины.

Суда шли пустыми в российский порт Новороссийск на погрузку. Оба танкера находятся под западными санкциями.

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции", - цитирует информированный источник в СБУ издание РБК-Украина.

#Украина #Россия
