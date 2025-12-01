Этот шаг выходит за рамки традиционной роли первой леди, где супруги президентов редко вовлекаются в коммерческое кино.

Супруга президента Дональда Трампа объявила о создании собственной кинокомпании Muse Films, которая вскоре представит ее дебютный проект – документальный фильм под названием "Мелания".

Заявление Мелании Трамп прозвучало в соцсети, где она разместила короткий трейлер с логотипом компании. Это название отсылает к кодовому имени "Muse" (Муза), которое Секретная служба США использовала для обозначения первой леди во время первого президентского срока ее мужа, пишет TMZ.

Фильм, снятый под руководством режиссера Бретта Рэтнера, откроет зрителям закулисные сцены из жизни Мелании в период за несколько недель до инаугурации 2025 года. Проект обещает эксклюзивный ракурс на подготовку к возвращению в Белый дом, включая семейные моменты с участием Дональда Трампа и его сына. Фильм фокусируется на 20 днях подготовки к инаугурации, показывая, как она координирует планы, адаптируется к переходу в Белый дом и балансирует между публичными обязанностями и семейной жизнью.

Это интересно: премьера ленты "Мелания" запланирована уже на 30 января 2026 года в кинотеатрах США и ряда стран, за которой последует показ на Prime Video, где права на фильм были приобретены за 40 миллионов долларов.

Мелания выступит исполнительным продюсером своего первого фильма, что подчеркивает ее стремление к независимости в публичной сфере. Компания Muse Films станет платформой для проектов, отражающих личный опыт первой леди, с акцентом на гуманитарные инициативы и семейные ценности. Объявление совпало с растущим интересом к ее фигуре: в 2025 году Трамп уже отметилась на Patriot Awards от Fox Nation, где получила звание "Патриот года" за работу по защите детей.

Этот шаг выходит за рамки традиционной роли первой леди, где супруги президентов редко вовлекаются в коммерческое кино. Участие Ратнера, известного по франшизе "Час пик", добавляет голливудского лоска, хотя его возвращение на экраны после скандалов 2017 года вызывает дискуссии.

Скандалы Мелании Трамп

Мелания Трамп всегда отличалась от стереотипа американской первой леди, предпочитая самостоятельный путь и дистанцию от предвыборных кампаний мужа. В 2023 году она отказалась от публичного участия в агитации, мотивируя это нежеланием ввязываться в "грязную политику". Ее редкие появления подчеркивали загадочность.

В 2020-м Трампы пропустили инаугурацию Байдена, а в 2024-м Мелания отклонила приглашение на чай с Джилл Байден. На втором сроке мужа она продолжает ломать протоколы: в сентябре на визите в Великобританию отказалась от поклонов королю Карлу III.

Карьера Мелании Трамп

Рожденная в Словении в 1970 году, Мелания (урожденная Кнаусс) с юности демонстрировала целеустремленность: училась на архитектурном в Любляне, но прервала образование ради работы пресс-секретарем на киностудии в Италии. В модельном бизнесе выделялась дисциплиной и пунктуальностью. В мемуарах она сравнивает себя с Жаклин Кеннеди, но адаптирует стиль к цифровой эпохе.

Мелания Трамп переопределяет роль первой леди, сочетая сдержанность с смелыми шагами в кино и моде, от Muse Films до вызовов протоколу. Ее путь от модели до продюсера вдохновляет, указывая на шанс независимости даже в тени власти.