Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

55-летняя Мелания Трамп заработала на фильме про себя 40 000 000 долларов 0 225

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Супруга выдающегося политика Америки идет своим путем.

Супруга выдающегося политика Америки идет своим путем.

Этот шаг выходит за рамки традиционной роли первой леди, где супруги президентов редко вовлекаются в коммерческое кино.

Супруга президента Дональда Трампа объявила о создании собственной кинокомпании Muse Films, которая вскоре представит ее дебютный проект – документальный фильм под названием "Мелания".

Заявление Мелании Трамп прозвучало в соцсети, где она разместила короткий трейлер с логотипом компании. Это название отсылает к кодовому имени "Muse" (Муза), которое Секретная служба США использовала для обозначения первой леди во время первого президентского срока ее мужа, пишет TMZ.

Фильм, снятый под руководством режиссера Бретта Рэтнера, откроет зрителям закулисные сцены из жизни Мелании в период за несколько недель до инаугурации 2025 года. Проект обещает эксклюзивный ракурс на подготовку к возвращению в Белый дом, включая семейные моменты с участием Дональда Трампа и его сына. Фильм фокусируется на 20 днях подготовки к инаугурации, показывая, как она координирует планы, адаптируется к переходу в Белый дом и балансирует между публичными обязанностями и семейной жизнью.

Это интересно: премьера ленты "Мелания" запланирована уже на 30 января 2026 года в кинотеатрах США и ряда стран, за которой последует показ на Prime Video, где права на фильм были приобретены за 40 миллионов долларов.

Мелания выступит исполнительным продюсером своего первого фильма, что подчеркивает ее стремление к независимости в публичной сфере. Компания Muse Films станет платформой для проектов, отражающих личный опыт первой леди, с акцентом на гуманитарные инициативы и семейные ценности. Объявление совпало с растущим интересом к ее фигуре: в 2025 году Трамп уже отметилась на Patriot Awards от Fox Nation, где получила звание "Патриот года" за работу по защите детей.

Этот шаг выходит за рамки традиционной роли первой леди, где супруги президентов редко вовлекаются в коммерческое кино. Участие Ратнера, известного по франшизе "Час пик", добавляет голливудского лоска, хотя его возвращение на экраны после скандалов 2017 года вызывает дискуссии.

Скандалы Мелании Трамп

Мелания Трамп всегда отличалась от стереотипа американской первой леди, предпочитая самостоятельный путь и дистанцию от предвыборных кампаний мужа. В 2023 году она отказалась от публичного участия в агитации, мотивируя это нежеланием ввязываться в "грязную политику". Ее редкие появления подчеркивали загадочность.

В 2020-м Трампы пропустили инаугурацию Байдена, а в 2024-м Мелания отклонила приглашение на чай с Джилл Байден. На втором сроке мужа она продолжает ломать протоколы: в сентябре на визите в Великобританию отказалась от поклонов королю Карлу III.

Карьера Мелании Трамп

Рожденная в Словении в 1970 году, Мелания (урожденная Кнаусс) с юности демонстрировала целеустремленность: училась на архитектурном в Любляне, но прервала образование ради работы пресс-секретарем на киностудии в Италии. В модельном бизнесе выделялась дисциплиной и пунктуальностью. В мемуарах она сравнивает себя с Жаклин Кеннеди, но адаптирует стиль к цифровой эпохе.

Мелания Трамп переопределяет роль первой леди, сочетая сдержанность с смелыми шагами в кино и моде, от Muse Films до вызовов протоколу. Ее путь от модели до продюсера вдохновляет, указывая на шанс независимости даже в тени власти.

Читайте нас также:
#режиссер #Мелания Трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеленский прибыл с визитом в Ирландию
Изображение к статье: В результате оползня в Перу затонули корабли: есть погибшие и десятки пропавших без вести
Изображение к статье: РФ заявила о захвате Покровска и Волчанска, Украина отрицает
Изображение к статье: Евросоюз не стал из-за Литвы портить отношения с Китаем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео