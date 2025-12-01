Европа сейчас вынуждена со стороны наблюдать, как США и Россия договариваются о будущем Украины. И именно в тот момент, когда цель Кремля — ещё больше расколоть НАТО и создать разрыв между европейцами и американцами, дополнительное напряжение вызвал коррупционный скандал на Украине. Передаче “Nekā personīga” (ТВ3) стало известно, что Латвия может оказаться замешанной в расследовании этого коррупционного дела.

Разница между взглядами США и Европы на сценарии завершения войны в Украине становится всё более заметной. Для Латвии и Балтии это критический момент в борьбе за защиту своих интересов.

Хотя в списках США мы числимся среди примерных учеников, потому что платим за оборону нужный процент, что важно для президента США Дональда Трампа, на практике переговоры и соглашения сейчас заключают крупные игроки. А мнение стран Балтии осталось на заднем плане. Хотя раньше мы гордились тем, что наш опыт в отношениях с Россией вызывал интерес. Об этом говорит бывший дипломат Гинт Егерманис.

"В начале года у нас ещё была надежда, что мы находимся за какими-то столами. Но похоже, что те, кто в Европе ещё что-то может — это крупные страны: Германия, Франция, Великобритания, в отдельных форматах Италия. А маленькие государства где-то в тени, на фоне. Мы воспринимаем фон и пытаемся направить разговор так, чтобы Украина как можно меньше пострадала в этом процессе, но если Европу игнорируют, то, конечно, в Вашингтоне о балтийцах сейчас никто не беспокоится", - уточнил Егерманис.

Сейчас с прощальными визитами латвийские высшие должностные лица посещают посла США Кристофера Робинсона, который проработает на посту ещё несколько недель. Его преемницей станет Мелисса Аргирос — агент по недвижимости, пожертвовавшая два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа. Дипломатического опыта у неё нет.

Точно так же из риелтора в дипломата превратился Стив Уиткофф, который теперь руководит мирными переговорами по Украине. Его подход к переговорам с агрессором больше напоминает заключение бизнес-сделки, чем традиционный дипломатический процесс. В Европе многие называют Уиткоффа "политическим дилетантом с чрезмерным влиянием", который понимает риторику Путина, но не осознаёт стратегию Кремля.

Фрагмент переговоров: Уиткофф: "Юрий, Юрий, вот что бы я сделал. Мой совет. Я бы позвонил и просто повторил, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали, что вы его уважаете, что он — человек мира, и вы просто искренне рады, что увидели это событие. Я бы так сказал. Думаю, с этого момента звонок станет действительно хорошим". "Позвольте рассказать, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что вы — что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я в этом уверен. Я сказал президенту, что верю в это". (…) Уиткофф: "И ещё одно: Зеленский в пятницу прибудет в Белый дом. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я там был, но я думаю, что, если возможно, нам нужно организовать звонок с вашим начальником до этой пятничной встречи".

Исследователь Латвийской национальной академии Сандис Шрадерс отмечает: "В тот момент, когда агентство Reuters опубликовало информацию о существовании такого плана, и когда Европа и Украина с ним ознакомились, давление и политическое предложение США принять этот план не были пропагандой. Это внешняя политика США, направленная против Украины и европейской безопасности. После этой встречи госсекретарю США Марко Рубио пришлось извиняться перед европейскими лидерами, утверждая, что план не поступал от России. Несмотря на это, стало ясно, что имели место специальные телефонные разговоры между посланником США Уиткоффом и российскими официальными лицами, которые давали советы россиянам, как говорить с Трампом и как влиять на внешнюю политику. Это напоминает ситуацию 1940–1950-х годов, когда США активно искали и оценивали возможное влияние Советского Союза на американскую внешнюю политику. Различные агенты и шпионы, работавшие в Белом доме, Конгрессе и других институциях. Мы оказались в ситуации, когда действительно есть доказательства тайного сотрудничества, направленного в пользу России, а не США".

Ничего нового не произошло и следует продолжать, как прежде. Так заявляет Министерство иностранных дел Латвии. По-прежнему дипломаты и политики избегают открыто критиковать необъяснимую тактику Трампа. Однако отставной дипломат Егерманис говорит: чем быстрее Европа поймёт и примет, что политика "как раньше" больше не работает и что Европе нужно разработать план Б, чтобы быть готовой спасать Украину без помощи США, тем больше шансов на самостоятельность и меньшую зависимость от американской поддержки.

"В этом первом сезоне каждый эпизод фактически развивается по одному сценарию. Американцы с русскими хотят о чём-то договориться. Европейцы узнают об этом в какой-то момент, возникают протесты, дипломатия, звонки, гольф, Европа возвращается за стол переговоров, но ни Трамп, ни Россия по-настоящему с ней не считаются. В такой ситуации я не вижу в ближайшем будущем ничего хорошего", - пояснил Егерманис.

Государственный секретарь МИД Анджей Вилюмсонс указывает: "Россия включила свою машину дезинформации. Неизвестно, откуда происходят утечки. И кто выигрывает от этих утечек. Ясно, что Россия продолжит ту же тактику, которую использовала всегда. Её цель — расколоть единство НАТО, очернить США в глазах европейцев, вызвать недоверие к США, показать, что они готовы действовать с Россией за спинами европейцев. Это первая цель России. Вторая — посеять в США сомнения в том, хотят ли европейцы мира. И третья — демонстрировать теоретическую открытость к переговорам, но тянуть время".

Позиции Украины и Зеленского сейчас серьёзно подорваны коррупционным скандалом, в котором замешаны многие из его ближайших соратников. Военные и политические аналитики допускают, что Трамп пытается использовать это, чтобы заставить Киев принять любой мирный план.

Неофициально известно, что на прошлой неделе в Киеве на одной из встреч дипломатов европейских стран местные борцы с коррупцией раскрыли детали так называемого дела "ENERGO ATOM". Там очень много следов, и в сделках были задействованы 12 или даже больше стран. Среди них — и Латвия. Материалы дела касаются периода до начала полномасштабной войны в Украине.

"Nekā personīga" неофициально удалось получить подтверждение того, что участие Латвии возможно, и нашим учреждениям, возможно, придётся отвечать на запросы о правовой помощи от официальных украинских структур. Финансовая разведка, Министерство иностранных дел и Генпрокуратура на этой неделе не смогли прокомментировать ситуацию более подробно.

Как в пятницу передаче указали в отделе международного сотрудничества Генеральной прокуратуры, в настоящее время, к сожалению, невозможно предоставить какие-либо комментарии или информацию. Как только это станет возможным, общественность будет проинформирована.

ТВ3