На переговорах США и Украины в воскресенье основное внимание было уделено определению того, где именно будет проходить граница, предусмотренная мирным соглашением с Россией, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на два анонимных источника в Украине.

Они охарактеризовали пятиичасовую встречу во Флориде как сложную и напряжённую, но продуктивную.

Как напоминает Axios, глава РФ Владимир Путин, которому во вторник предстоит встреча с посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, настаивает на том, что Россия не остановится, пока не установит полный контроль над всем Донбассом.

По информации Axios, США хотят добиться от Украины уступки этих территорий, чтобы убедить Путина заключить мир, однако для Киева это стало бы «болезненной и политически взрывоопасной уступкой».

Как сообщает издание, после многочасовых переговоров встреча продолжилась в более узком составе — по три представителя с каждой стороны. Согласно информации двух украинских источников, линия территориального контроля была практически единственным обсуждаемым вопросом.

Со стороны США в переговорах участвовали Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио, а также советник Трампа и его зять Джаред Кушнер. Украину представляли председатель Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Андрей Гнатов и заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий. После этого Умеров провёл отдельную встречу с Уиткоффом и позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о ходе переговоров.

«Встреча была напряжённой, но не негативной. Мы ценим серьёзную вовлечённость США. Наша позиция — сделать всё возможное, чтобы помочь США добиться успеха, не потеряв при этом свою страну и не допустив новой агрессии», — заявил Axios один из украинских чиновников.

В воскресенье в президентском самолёте по пути из Флориды в Вашингтон Трамп сказал журналистам, что он осведомлён о результатах переговоров и считает, что «есть хорошие шансы достичь соглашения».

Уиткофф планирует в понедельник отправиться в Москву и во вторник встретиться с Путиным. «Главный вопрос — какова позиция россиян и насколько серьёзны их намерения», — сказало изданию Axios одно из украинских официальных лиц, добавив: «Посмотрим, что Уиткофф привезёт из Москвы».

Ранее сообщалось, что в первоначальной версии предложенного США 28-пунктного плана значительное преимущество отдавалось России. В нём от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые Россия даже не захватила. Также Киеву предлагалось взять на себя обязательство никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы в Женеве, прошедших на прошлой неделе, этот план был изменён с учётом позиции Украины. Однако, как отмечает агентство Bloomberg, переговоры всё ещё затрудняют те же препятствия, что и ранее.