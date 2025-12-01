Baltijas balss logotype
Уиткофф встретится с Путиным во вторник - источники

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уиткофф встретится с Путиным во вторник - источники
ФОТО: пресс-фото

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во вторник встретится с главой РФ Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на американских дипломатов, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Газета Wall Street Journal и агентство AFP сообщают, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву уже в понедельник.

Встреча Уиткоффа и Путина запланирована на вторник.

Тем временем на этой неделе в Киеве ожидается прибытие специального посланника Трампа Дэна Дрисколла.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины о возможностях прекращения начатой Россией войны против Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, но признал, что еще многое предстоит сделать.

Трамп в воскресенье заявил, что по итогам переговоров делегаций США и Украины настроен оптимистично относительно возможности завершения войны.

Руководитель украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который вместе с Рубио сделал заявление для журналистов после переговоров, также сообщил, что переговоры были "продуктивными и успешными", но не уточнил, какого именно прогресса удалось достичь – если вообще удалось.

Умеров подчеркнул благодарность Украины за поддержку со стороны США в течение почти четырех лет войны.

Как уже сообщалось, предложенный США 28-пунктный план в своей первоначальной версии был весьма благоприятен для России. В нем от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые Россия даже не захватила. От Киева также требовалось обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы, прошедших в Женеве на прошлой неделе, американский план был изменен с учетом позиции Украины. Однако агентство Bloomberg указывает, что переговоры по-прежнему тормозят те же препятствия, что и ранее.

#США #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #политика
    Договорятся и в январе все закончится как и говорил хабадный раввин Днепра Каминецкий,ведь от Трампа едет Хабадник,его зять Кушнер ,да и Главный раввин России Лазар из них же как и Главный раввин Украины Асман. Все тихо -мирно помешают,чтобы близкий круг Путина-Тимченко,Витенберги и Ковальчуки могли участвовать в мировых бизнес процессах и за это создадут Трампу такие условия по бизнесу ,что он не сможет отказаться -это участие во всех российских проектах и дележке ресурсов в пользу США,а не России на территории России и Украины... Но все будет преподнесено как победа России..За триллионы долларов и доступ к ресурсам признаешь многое ,а европейцы ,в большинстве своем,останутся за бортом и даже не вернут вложенное в Украину😀 Может что получат только ведущие страны. А Латвии все это и не надо-близкий круг Ринкевича и Силини очень хорошо обогатился за 4 года и продолжает это делать..Им то война ,что мать родна и лишаются кормушки в отличии от США и других старых стран Европы.Те хоть получат кусок пирога,поэтому Латвия до последнего будет орать об угрозе извне,чтобы кто то мог зарабатывать и платить разным СМИ и ,,экспертам,,раздувая тему.😈👽

Видео