Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во вторник встретится с главой РФ Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на американских дипломатов, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Газета Wall Street Journal и агентство AFP сообщают, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву уже в понедельник.

Встреча Уиткоффа и Путина запланирована на вторник.

Тем временем на этой неделе в Киеве ожидается прибытие специального посланника Трампа Дэна Дрисколла.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины о возможностях прекращения начатой Россией войны против Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, но признал, что еще многое предстоит сделать.

Трамп в воскресенье заявил, что по итогам переговоров делегаций США и Украины настроен оптимистично относительно возможности завершения войны.

Руководитель украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который вместе с Рубио сделал заявление для журналистов после переговоров, также сообщил, что переговоры были "продуктивными и успешными", но не уточнил, какого именно прогресса удалось достичь – если вообще удалось.

Умеров подчеркнул благодарность Украины за поддержку со стороны США в течение почти четырех лет войны.

Как уже сообщалось, предложенный США 28-пунктный план в своей первоначальной версии был весьма благоприятен для России. В нем от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые Россия даже не захватила. От Киева также требовалось обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы, прошедших в Женеве на прошлой неделе, американский план был изменен с учетом позиции Украины. Однако агентство Bloomberg указывает, что переговоры по-прежнему тормозят те же препятствия, что и ранее.