Европейский союз (ЕС) бессрочно заблокировал замороженные активы России. Об этом сказано в заявлении, передает Reuters.

«Европейский союз в пятницу договорился о бессрочном замораживании активов Центрального банка России, хранящихся в Европе, устранив тем самым серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских активов. Уточняется, что это голосование ни при каких обстоятельствах не отменяет решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров государств-членов ЕС.