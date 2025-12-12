Baltijas balss logotype
ЕС бессрочно заблокировал активы России

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС бессрочно заблокировал активы России

ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России.

Европейский союз (ЕС) бессрочно заблокировал замороженные активы России. Об этом сказано в заявлении, передает Reuters.

«Европейский союз в пятницу договорился о бессрочном замораживании активов Центрального банка России, хранящихся в Европе, устранив тем самым серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских активов. Уточняется, что это голосование ни при каких обстоятельствах не отменяет решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров государств-членов ЕС.

#Украина #санкции #дипломатия #экономика #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    Ну теперь у России руки полностью развязаны.

    31
    5
  • V
    Viktot
    Mr.FGJCNJK
    12-го декабря

    Ну да сейчас точно начнет🤣какая серия безумного Макса там? Сколь уже полегло а точно в РФ нельзя говорить то статья🤣

    6
    19
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    13-го декабря

    for Mr.FGJCNJK: pуки развязаны, но повязка медленно и уверенно подползает к шее

    0
    2
Читать все комментарии

