Хосе Антонио Каст от правой Республиканской партии выиграл во втором туре выборов президента Чили. Он обещал депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов и станет первым крайне правым президентом со времен Пиночета.

Крайне правый политик, 59-летний Хосе Антонио Каст из Республиканской партии одержал победу по итогам второго тура выборов президента Чили. Его основная соперница - член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара - уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.

Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

Немецкий историк Армин Нольцен написал, ранее что отец президента - Михаэль Мартин Каст, вероятно, был членом Гитлерюгенда с 14 лет до 1 сентября 1942 года, в возрасте 18 лет, когда Федеральные архивы Германии показывают, что он добровольно вступил в нацистскую партию. Каст и семь его братьев вступили в немецкую армию, выжили только трое.

Во время Второй мировой войны Каст сначала был направлен на гарнизонную службу во Франции в 1942 году, затем сражался с Советским Союзом с 1943 по 1944 годы в битве за Корсунь–Черкассах. Каст поднялся по службе до лейтенанта, "стремясь добиться большего лидерства как офицер на поле боя". В 1944 и начале 1945 года он был направлен в Италию для обороны Готической линии в Апеннинах и был захвачен американским подразделением возле Тренто в мае 1945 года. Каст сбежал из-под стражи во время смены охраны в следующем месяце и пешком вернулся в Баварию с помощью "крысиных троп", где, по словам журналиста Хавьера Ребольедо, получил поддельное удостоверение личности, подтверждающее его членство в Международном комитете Красного Креста.

Забавно, что супруга Михаэля Каста оправдывала мужа — он якобы вступил в нацистскую партию, чтобы не ехать в Сталинград. Так что стратегическое планирование это у них семейное.