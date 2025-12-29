В паспортах, которые выдаются гражданам Эстонии, которые родились в Печорском районе Псковской области РФ, теперь в графе рождения указывается, что это часть Эстонии, сообщают СМИ РФ.

В эстонских паспортах указывается, что местом рождения их владельцев стал уезд Петсеримаа. Российские СМИ полагают, что такие действия можно оценить не как территориальную претензию, а узаконенную попытку юридической аннексии части России.

По словам же главы МВД Эстонии Игоря Таро, такое решение является «долгожданным». Министр пояснил, что эстонцы ранее были вынуждены «десятилетиями объяснять, почему в их паспортах фигурирует Россия».

Печорский район был в составе Эстонии по Тартускому договору 1920 года. Но после того, как СССР захватил Эстонию в 1940 году, в 1944-1945-м Печорский район отнесли к РСФСР, и он с тех пор остается частью России.

Точно такая же история имеет место в отношении Абренского уезда Латвии, который после оккупации в 1940 году был включен в состав РСФСР. Но есть существенная разница - Латвия имеет с РФ ратифицированный и утвержденный во всех инстанциях договор о границе, а Эстония - нет.

В Москве заявили, что у эстонцев с такими паспортами могут возникнуть проблемы при пересечении российской границы. Кроме того, РФ угрожает ответными мерами.