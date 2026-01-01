Baltijas balss logotype
Украинца задержали в аэропорту ЕС с глушителем радиочастот

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинца задержали в аэропорту ЕС с глушителем радиочастот
ФОТО: Unsplash

23-летнего украинца задержали в аэропорту Варшавы с радиоглушителем.

23-летнего гражданина Украины задержали в аэропорту имени Фридерика Шопена (аэропорт Окенце) в Варшаве с радиоглушителем, сообщает Rzeczpospolita.

Инцидент произошел еще 26 декабря. Подозрительного молодого человека заметили в кафе в зоне ожидания аэропорта — он, заказав кофе и закуски и поставив на стол ноутбук, сидел там около шести часов.

Сотрудники службы безопасности авиагавани нашли у украинца устройство для радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации. «Гражданин Украины Илья С. пытался использовать радиооборудование, работающее в частотных диапазонах, определенных для авиационной связи и авиационной радиолокации», — пояснил прокурор варшавской районной прокуратуры Петр Скиба.

Со слов прокуратуры, украинец не смог объяснить, что он делал в аэропорту и зачем ему понадобилась эта глушилка. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Польши о попытке совершить действия, угрожающие безопасности воздушного движения, и 27 декабря арестовали на месяц.

По словам источников газеты, задержанный также путался в показаниях. «В один день он утверждал, что он солдат, а на следующий — что он бизнесмен и постоянно проживает в Канаде. Он также не смог объяснить, что делал в Польше, когда приехал сюда и зачем», — сообщил источник.

#Польша #авиация #Украина #преступность #безопасность #технологии #новости #арест
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го января

    Илья-это чисто украинское имя.😂 И зачем агенту то ли ГУР ,то ли ,,Моссад,,глушилка? На кого все свалят в случае катастрофы?Правильно,на русских. Но поляки любят ильюшь,поэтому правду установят,даже не сомневаюсь.Просто она не вылезет наружу,потому как при власти в Польше хватает единоверцев Ильюши,которые или его отпустят,или инфа не выплывет наружу. Это как на Донбассе,где брали в плен израильских наемников,воюющих на стороне ВСУ и Пушилин их отпускал обратно в Израиль.😈🔯

    4
    2

