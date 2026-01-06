Baltijas balss logotype
«Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

Госдеп США на русском языке призвал «не играть в игры с Трампом».

Государственный департамент США сделал публикацию на русском языке с призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Соответствующий пост появился в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.

Пост сопровождается черно-белой фотографией, на которой изображены Трамп, сидящий за столом с сосредоточенным видом, и госсекретарь США Марко Рубио, стоящий рядом со скрещенными на груди руками. Угрожающая надпись выполнена крупным красным шрифтом. Примечательно, что надпись была также опубликована на арабском языке и появилась в ираноязычном аккаунте американского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России.

Читайте по теме: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны

Читайте нас также:
#США #русский язык #санкции #Дональд Трамп #социальные сети #угроза #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го января

    Послани́е-Ирану,а с Вовой Трамп празднует одни и те же праздники,на них имеют влияние одни и те же люди,поэтому врагами они не могут быть совершенно точно.. А вот послание русскому народу -это серьезно.Будете мешать я Путину разваливать страну-сократим вас любыми путями до 40 млн.человек.👽😈

    7
    8

