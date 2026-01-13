Мирных сценариев взаимодействия США, Дании и Гренландии - немало, и доведение дела до прямого вмешательства стало бы огромной угрозой для НАТО, считает гостья нашего канала Маргрете Вестагер, бывший еврокомиссар и экс-министр датского кабинета.

"Даже для президента Трампа нападение одной страны НАТО на другую страну с территориальными претензиями - это слишком" - в таком ключе высказалась в эфире утреннего шоу "Европа сегодня" Маргрете Вестагер, экс-комиссар и бывший министр датского правительства. Она подтвердила мысль, ранее озвученную нынешними властями Дании и Евросоюзом, о недопустимости вмешательства США в дела острова.

Возможный выпад одного члена НАТО в адрес другого Вестагер назвала "экзистенциальной угрозой для альянса". Она напомнила, что существующие договоры между США и Данией позволяют продолжать сотрудничество без передачи Гренландии и что Копенгаген несет равные с другими членами НАТО обязательства в сфере безопасности.

Согласно двустороннему договору Вашингтона и Копенгагена об обороне Гренландии от 1951 года, обновленному в 2004 году, США могут просто уведомить Данию о своем желании отправить туда дополнительные войска.

Ранее Трамп пообещал, что США "так или иначе" возьмут территорию острова под свой контроль, и высмеял его оборону, отметив, что она состоит из "двух собачьих упряжек". Американский лидер убежден, что на этом фоне в регионе усиливают контроль Китай и Россия и факт, который не подтверждают дипломаты стран Северной Европы.

Европейские институты и государства-члены во главе с Францией и Германией выразили солидарность с Данией. В СМИ на этом фоне появились предположения о возможности размещения на территории острова европейских сил по образцу НАТО. Ранее правительство Гренландии обнародовало заявление, в котором напомнило, что остров уже находится под защитой Североатлантического альянса, членом которого являются США. "Правительственная коалиция в Гренландии считает, что Гренландия всегда будет частью западного оборонного альянса", - говорится в документе.