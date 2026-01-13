Baltijas balss logotype
США обвиняют Россию в «опасной и необъяснимой» эскалации войны в Украине

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: США обвиняют Россию в «опасной и необъяснимой» эскалации войны в Украине
ФОТО: пресс-фото

США в понедельник обвинили Россию в "опасной и необъяснимой" эскалации войны в Украине на фоне усилий администрации президента Дональда Трампа продвигать мирные переговоры, пишет LETA со ссылкой на AP.

На внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира и безопасности в Украине заместитель посла США при ООН Тэмми Брюс особенно подчеркнула запуск Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области, который произошёл в ночь на пятницу.

Брюс заявила, что США выражают сожаление в связи с "ошеломляющим числом жертв" в этой войне и осуждают усиленные удары России по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Украина призвала созвать заседание Совбеза ООН после массированной атаки России в ночь на пятницу, в ходе которой были использованы сотни дронов и десятки ракет, в том числе ракета "Орешник", применённая Россией лишь во второй раз.

Эта атака произошла через несколько дней после того, как Украина и её союзники сообщили о значительном прогрессе в достижении соглашения по защите Украины от дальнейшей агрессии со стороны России после заключения мира.

Она также последовала за очередным ухудшением отношений между США и Россией после осуждения Вашингтона Москвой за захват нефтяного танкера в северной части Атлантического океана.

Лидеры европейских стран осудили удар ракетой "Орешник" как "эскалационный и неприемлемый", и столь же жёсткую оценку в понедельник дала Брюс.

"В момент огромного потенциала, созданного исключительно стремлением президента Трампа добиться мира во всём мире, обе стороны должны искать пути к деэскалации. Однако действия России несут риск расширения и усиления войны", — заявила Брюс.

Она напомнила России, что та год назад голосовала за резолюцию Совбеза ООН, призывающую положить конец войне в Украине.

"Было бы хорошо, если бы слова России соответствовали её поступкам. В духе этой резолюции России, Украине и Европе следует серьёзно стремиться к достижению мира и положить конец этому кошмару", — добавила Брюс.

Посол России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия "продолжит решать проблему военными средствами", пока президент Украины Владимир Зеленский "не образумится и не согласится на реалистичные условия переговоров".

"Он был давно предупреждён (...) что условия переговоров для него будут становиться только хуже, — сказал Небензя. - А каждый подлый удар по российским мирным жителям вызовет жёсткий ответ".

Посол Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что сейчас Россия находится в наихудшей позиции с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, поскольку её экономический рост замедляется, а доходы от нефти сокращаются.

"Россия хочет убедить этот совет и всё сообщество ООН в своей непобедимости, но это ещё одна иллюзия, — заявил посол. - Тщательно выстроенный образ силы — это не более чем обман и иллюзия, полностью оторванные от реальности".

#США #Украина #ООН #дипломатия #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    "Анастозашо" по-американски.

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    "Анастозашо" по-американски.

    20
    3
  • lo gos
    lo gos
    13-го января

    Любимое дело американцев - это ложь. Самая лживая нация преступников и работорговцев.

    39
    4
  • A
    Aleks
    13-го января

    Война бы давно закончилась,если бы ЗАПАД и США не спонсировали и Украину и Россию. Каждый год,говорила армянская́ еврейка Симонян,записываются в добровольцы😀😀😀400 тыс человек,которые являются по сути наемниками и которым платят такие деньги,которые в России заработать в регионах невозможно,но все это преподносится как защита Родины.Родину защищают бесплатно,вообще то...😈👽 И откуда такие деньги на оплату ,,труда,,?Не олигархи же платят.Из бюджета.А как пополняется бюджет?Так же различное сырье идёт в ЕС и США. Так что США лукавит.Они сами поддерживают войну не меньше,чем Россия или таже Украина,работая на глобалистические иудейские круги и Израиль.😈👽🔯

    7
    25
Читать все комментарии

