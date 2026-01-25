Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не уступит России территории 2 1074

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. Об этом пишет «РБК-Украина».

Украинский лидер подчеркнул, что всем трем сторонам переговоров необходимо идти на компромиссы.

«Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — отметил президент.

Ранее стало известно, что Украина на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России по выводу войск из Донбасса.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

#Украина #Зеленский #переговоры #Россия #политика
