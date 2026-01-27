Война и милитаризация экономики в России сформировали круг политически и экономически заинтересованных лиц, получающих выгоду от военных действий, что в будущем затруднит сокращение военных расходов и уровня милитаризации, говорится в опубликованном в понедельник отчёте за 2025 год Бюро по защите Сатверсме (БЗС), пишет ЛЕТА.

Полномасштабное вторжение в Украину значительно способствовало милитаризации российской экономики и её переориентации на обеспечение нужд армии. В ближайшие три года Москва планирует выделять на военные нужды от 38% до 41% всех бюджетных расходов, что превышает 6% ВВП, оценивает БЗС.

Рост российской экономики в последнее время в значительной степени обусловлен крупными инвестициями в военно-промышленный комплекс. По мнению БЗС, милитаризация российской экономики продолжится даже после возможного завершения или заморозки войны в Украине, что будет способствовать дальнейшему развитию военного потенциала России и представлять серьёзную угрозу для стран Европы и НАТО. Если в случае завершения войны западные государства отменят или смягчат санкции против России, её возможности поддерживать высокий уровень милитаризации без риска экономических потрясений значительно возрастут, указано в отчёте.

С момента вторжения в Украину Россия демонстрирует устойчивую способность адаптироваться к введённым ограничениям, отмечает БЗС. Страна продолжает направлять свою экономику в сторону милитаризации, обеспечивая текущую экономическую стабильность за счёт долгосрочного развития благосостояния. Этот тренд включает не только масштабное перенаправление ресурсов на производство вооружений, но и усилия по развитию самодостаточности военного производства, что будет поддерживать угрозу со стороны России для соседних государств и в будущем.

Несмотря на попытки российских властей минимизировать влияние войны на повседневную жизнь населения, произошедшие изменения в экономике и обществе России с начала войны были значительными и ощутимыми. Огромные расходы и приток ресурсов в военно-промышленный комплекс на данный момент являются основой российской экономики. В то же время гражданский сектор сталкивается со снижением активности и отсутствием перспектив роста из-за санкций, повышения налоговой нагрузки, а также ограниченного и подорожавшего доступа к капиталу, заключает БЗС.

Осуществляемое Россией стремительное перераспределение ресурсов и неравномерная поддержка отраслей экономики создают структурный дисбаланс, негативные последствия которого, вероятно, проявятся в будущем. При сохранении текущих условий в краткосрочной перспективе вероятность экономического краха невелика, однако в долгосрочной перспективе технологическое развитие и международная конкурентоспособность страны снизятся, полагает БЗС.

Военно-промышленный комплекс России работает на полную мощность, признаёт БЗС. В сочетании с использованием унаследованной от СССР инфраструктуры это позволило в 2025 году нарастить производство вооружений по принципу "количество важнее качества".

В то же время Россия сталкивается с отдельными проблемами в производстве, такими как зависимость от импорта, нехватка рабочей силы и ограниченные производственные мощности. Отдельные дефициты частично компенсируются финансированием. Бюджетные планы на ближайшие годы указывают на почти неизменную решимость продолжать производство вооружений и расширение возможностей ВПК.

Война и милитаризация экономики в России создали круг политически и экономически заинтересованных лиц, извлекающих выгоду из ведения боевых действий, что дополнительно затрудняет сокращение военных расходов и милитаризации в будущем. Спрос на производство вооружений остаётся стабильно высоким, а сектор, включающий более 6000 компаний, прямо или косвенно вовлечённых в процесс, усиливает зависимость российской экономики от высоких военных расходов, заключает БЗС.

Учитывая необходимость восполнить запасы вооружений, исчерпанные войной, а также важность военного производства для национальной экономики, милитаризированный уклад в России, по мнению БЗС, сохранится и после завершения войны в Украине.

С большой вероятностью Москва будет проводить постепенное сокращение военных расходов с целью снижения рисков экономической нестабильности, параллельно восстанавливая военные возможности. Несмотря на то, что развёрнутые производственные мощности можно считать технологически простыми, поддержание милитаризации экономики будет и впредь представлять угрозу даже после окончания войны.

БЗС — одно из трёх государственных учреждений безопасности Латвии, которое занимается разведкой и контрразведкой, защитой классифицированной информации, надзором за критической инфраструктурой информационных и коммуникационных технологий, а также осуществляет и контролирует обмен засекреченной информацией с международными организациями.