США начали размораживать финансовые средства Венесуэлы, которые были заморожены в рамках санкций, заявила во вторник временный президент Венесуэлы Делси Родригес, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Венесуэла находится под санкциями США, включая нефтяное эмбарго, с 2019 года. Эти санкции были введены после президентских выборов 2018 года в Венесуэле, победителем которых был объявлен Николас Мадуро, однако оппозиция и многие зарубежные государства, включая США, не признали его победу.

Президент США Дональд Трамп во время своего первого срока также заморозил венесуэльские средства на международных счетах. По оценкам Мадуро, в 2022 году объём этих замороженных активов составлял около 30 миллиардов долларов США.

"Мы размораживаем ресурсы Венесуэлы, которые принадлежат народу Венесуэлы, — заявила Родригес в эфире государственного телевидения. - Это позволит нам инвестировать значительные средства в оборудование для больниц — оборудование, которое мы закупаем в США и других странах."

Во время президентства Родригес было заключено несколько соглашений между США и возглавляемым ею режимом.

"Я подтверждаю то, что сказал президент Дональд Трамп: мы установили каналы связи, которые характеризуются уважением и вежливостью — как с президентом США, так и с [госсекретарём США] Марко Рубио, с которым мы формируем рабочую повестку", — сказала Родригес.

Родригес стремится улучшить отношения с Трампом, который ранее предупреждал о последствиях в случае, если её временное правительство не подчинится требованиям Вашингтона. Одно из этих требований — предоставить США доступ к нефтяным запасам Венесуэлы.