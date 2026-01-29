Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Несмотря на все санкции, Латвия продолжает кормить сладостями россиян 10 971

В мире
Дата публикации: 29.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Несмотря на все санкции, Латвия продолжает кормить сладостями россиян

В Чувашию поступили первые в 2026 году партии очищенного арахиса и кокосовой стружки для кондитерской фабрики в Чебоксарах. Общий объем товаров составил более 120 тонн. Об этом, со ссылкой на управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, сообщают СМИ РФ.

62,5 тонны арахиса и 58,9 тонны кокосовой стружки доставлены товарными вагонами из Латвии. Специалисты Россельхознадзора провели обязательный фитосанитарный контроль обеих партий. Для этого груз осмотрели, отобрали образцы и направили их в лабораторию в Чебоксарах, где проверили соответствие продукции российским требованиям.

Карантинных организмов в арахисе и кокосовой стружке не выявлено. По итогам исследований на арахис оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий его дальнейшее использование чувашскими кондитерами.

"Примечательно, что торговые отношения между разными странами не прекращаются даже в моменты напряжения международной обстановки", - подчеркивают СМИ РФ.

×
Читайте нас также:
#санкции #торговля #Латвия #продовольствие #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
9
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео