Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН 0 290

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН. А что потребует взамен?

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам. Об этом пишет Politico.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО», — указал американский лидер.

При этом Трамп не стал уточнять, будут ли Соединенные Штаты погашать собственную задолженность.

Ранее генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что ООН оказалась на грани финансового коллапса.

#НАТО #США #ООН #Дональд Трамп #финансы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
