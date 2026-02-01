Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами 1 312

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами
ФОТО: Global Look Press

Daily Mail: Эпштейн мог быть связан с российскими спецслужбами.

Финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с советским КГБ. Как пишет британское издание Daily Mail, он якобы мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

«Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника [Эпштейна], подтверждает подстрекательские заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы», — говорится в материале. Авторы также не исключают, что финансист мог действовать и в отношении Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».

Кроме того, издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью Эпштейна.

Ранее стало известно, что Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в республике. Также педофил в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.

Читайте нас также:
#коррупция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Как это нет связи с ФСБ-ыилмала Моссад и Ми 6 в России? В переписке Ротшильда и Эпштейна говорится,что после Майдана 2014 надо устроить но переворот и затем решить,что дальше делать с Украиной .. Этого вполне достаточно,чтобы уяснить ,что российскоизраильские сионистские разведки ,включая сионистов МИ6 ,действовали сообща.И война на Украине началась не потому,что Путин с Ротенбергами так решил,а потому ,что был дан приказ Большому русскому артисту ,который поддерживает вовсю Набиуллину,представительницу ЦБ Ротшильдов в России .🔯😈👽

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео