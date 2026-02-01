Согласно статистке МВД, число действующих видов на жительство во Франции превышает 4,5 миллиона, это наибольший показатель за последние годы.
Главное управление по делам иностранцев во Франции (DGEF) опубликовало отчет за прошедший год, согласно которому число выданных в 2025 году видов на жительство выросло на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Всего в стране действует 4,5 миллиона видов на жительство, это рекордная цифра за последние годы.
Как сообщает, Международное французское радио, такой рост обеспечен прежде всего долгосрочными картами резидента и многолетними видами на жительство.
Почти 60% всех видов на жительство приходится на выходцев из десяти стран. Среди иностранного населения, легально проживающего во Франции, на первом месте — алжирцы (более 658 тысяч человек), за ними следуют марокканцы (621 тысяча), тунисцы (312 тысяч) и турки (232 тысячи). Численность выходцев из Конго и Кот-д’Ивуара увеличилась в 2025 году на 8% по сравнению с 2024 годом.
