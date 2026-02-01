Главное управление по делам иностранцев во Франции (DGEF) опубликовало отчет за прошедший год, согласно которому число выданных в 2025 году видов на жительство выросло на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Всего в стране действует 4,5 миллиона видов на жительство, это рекордная цифра за последние годы.

Как сообщает, Международное французское радио, такой рост обеспечен прежде всего долгосрочными картами резидента и многолетними видами на жительство.

Почти 60% всех видов на жительство приходится на выходцев из десяти стран. Среди иностранного населения, легально проживающего во Франции, на первом месте — алжирцы (более 658 тысяч человек), за ними следуют марокканцы (621 тысяча), тунисцы (312 тысяч) и турки (232 тысячи). Численность выходцев из Конго и Кот-д’Ивуара увеличилась в 2025 году на 8% по сравнению с 2024 годом.