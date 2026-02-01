Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Франции установлен рекорд по числу проживающих там иностранцев 1 459

В мире
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции установлен рекорд по числу проживающих там иностранцев
ФОТО: Unsplash.com

Согласно статистке МВД, число действующих видов на жительство во Франции превышает 4,5 миллиона, это наибольший показатель за последние годы.

Главное управление по делам иностранцев во Франции (DGEF) опубликовало отчет за прошедший год, согласно которому число выданных в 2025 году видов на жительство выросло на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Всего в стране действует 4,5 миллиона видов на жительство, это рекордная цифра за последние годы.

Как сообщает, Международное французское радио, такой рост обеспечен прежде всего долгосрочными картами резидента и многолетними видами на жительство.

Почти 60% всех видов на жительство приходится на выходцев из десяти стран. Среди иностранного населения, легально проживающего во Франции, на первом месте — алжирцы (более 658 тысяч человек), за ними следуют марокканцы (621 тысяча), тунисцы (312 тысяч) и турки (232 тысячи). Численность выходцев из Конго и Кот-д’Ивуара увеличилась в 2025 году на 8% по сравнению с 2024 годом.

Читайте нас также:
#Франция #миграция #Конго #статистика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Такер Карлсон привел данные по городам США ,где прописано,сколько белого населения было в этих городах и сколько стало...И потом кто то говорит,что это не целенаправленная политика и заговор,а все,типа,случайно вышло. В городах и весях США было по 80-99% белых,а сейчас ,дай бог,по 30%. Так что план Ротшильдов,Борухов,Рокфеллеров и другой мрази,их поддерживающих,выполняется и Трамп просто изображает деятельность,потому что меньше их не становится мигранты продолжают прибывать,ведь правительства стран работают на сионистскую банду,являясь сами сионистами,которых притащили к кормушкам и приходится отрабатывать по денежным и идеологическим понятием новых-старых фашистов ..🔯😈👽

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео