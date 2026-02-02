Baltijas balss logotype
Бывший еврокомиссар жестко раскритиковал фон дер Ляйен 0 1422

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывший еврокомиссар жестко раскритиковал фон дер Ляйен
ФОТО: Global Look Press

Экс-еврокомиссар Шмидт раскритиковал фон дер Ляйен за централизацию власти.

Бывший еврокомиссар Николас Шмидт раскритиковал стиль руководства председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен за чрезмерную централизацию власти. Его слова передает Politico.

«У меня сложилось впечатление, что сейчас членов комиссии в значительной степени заставили замолчать. Система очень централизованная — называйте ее президентской или как угодно. Она не подходит для коллегии еврокомиссаров, не подходит для Европейской комиссии и не подходит для Европы в целом», — сказал он.

При этом издание отмечает, что Шмидт не первый, кто выступил с подобной критикой. Другой экс-еврокомиссар, Тьерри Бретон, также указывал на чрезмерную концентрацию власти в руках фон дер Ляйен, подчеркивая, что Европа «не создавалась ни для императрицы, ни для императора».

#критика #Европейская комиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
