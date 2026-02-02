Baltijas balss logotype
Размер имеет значения. В Европе сравнили зарплаты, в Латвии - «с гулькин нос» 5 2476

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Размер имеет значения. В Европе сравнили зарплаты, в Латвии - «с гулькин нос»

По состоянию на 1 января 2026 года национальная минимальная заработная плата действовала в 22 из 27 стран Европейского союза. Исключение составляли Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция. Лишь в одной стране ЕС минималка меньше, чем в Латвии.

В восьми странах минимальная заработная плата была ниже 1000 евро в месяц: в Болгарии — 620 евро, в Латвии — 780 евро, в Румынии — 795 евро, в Венгрии — 838 евро, в Эстонии — 886 евро, в Словакии — 915 евро, в Чехии — 924 евро и на Мальте — 994 евро.

Еще в восьми странах минимальная заработная плата находилась в диапазоне от 1000 до 1500 евро в месяц: в Греции — 1027 евро, в Хорватии — 1050 евро, в Португалии — 1073 евро, на Кипре — 1088 евро, в Польше — 1139 евро, в Литве — 1153 евро, в Словении — 1278 евро и в Испании — 1381 евро.

В оставшихся шести странах минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: во Франции — 1823 евро, в Бельгии — 2112 евро, в Нидерландах — 2295 евро, в Германии — 2343 евро, в Ирландии — 2391 евро и в Люксембурге — 2704 евро.

После учета различий в уровне цен разрывы между странами становятся меньше. Данные показывают, что номинально самая высокая минимальная заработная плата в странах ЕС была в 4,4 раза выше самой низкой. Однако после корректировки на различия в уровне цен разрыв существенно сокращается. При выражении в стандарте покупательной способности минимальная заработная плата в странах с более низким уровнем цен оказывается выше по сравнению со странами с более высоким уровнем цен.

После корректировки на различия в ценах минимальная заработная плата варьировалась от 886 единиц стандарта покупательной способности в месяц в Эстонии до 2157 единиц в Германии. Это означает, что самая высокая минимальная заработная плата была в 2,4 раза выше самой низкой.

В пересчете на стандарт покупательной способности страны ЕС с национальной минимальной заработной платой можно разделить на три группы.

К первой группе относятся страны с минимальной заработной платой выше 1500 единиц стандарта покупательной способности в месяц: Германия, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Франция, Польша и Испания. Ко второй группе относятся страны с минимальной заработной платой от 1000 до 1500 единиц стандарта покупательной способности в месяц: Словения, Литва, Хорватия, Румыния, Португалия, Греция, Кипр, Венгрия, Мальта, Словакия, Болгария и Чехия. К третьей группе относятся страны с минимальной заработной платой ниже 1000 единиц стандарта покупательной способности в месяц: Латвия и Эстония.

#Латвия #зарплата #уровень жизни #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Как сказал американский художник Джесс -Нами правят люди ,у которых нет души и эту пустоту они заполняют деньгами... Один в один как у нас,ведь Эпштейн работал с еврейскими диаспорами из многих стран. Файлы Эпштейна -это темная сторона еврейской власти,говорят в США...Так же можно сказать и о многих постсоветских странах 😈👽

    19
    0
  • ОВ
    Оби Ван
    2-го февраля

    Точно с нос?

    9
    0
  • EB
    Emigrants Berzins
    2-го февраля

    Всю статью можно было бы уместить в одно предложение: "В Латвии налоги скандинавские, а зарплаты - румынские."

    48
    0
  • bt
    bory tschist
    2-го февраля

    остается только узнать – что конкурентнoспособное производится в Латвии и продается на европейском рынке (исключая шпроты, килькy пряного посола и деревенский сыр с тмином)

    22
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    2-го февраля

    Перечисленные тобой товары можно найти только в узкоспециализированных магазинчиках. Куда порой забредают поностальгировать те латыши, которые уже никогда не вернутся в Латвию...

    17
    0
Читать все комментарии

