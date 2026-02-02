Финансист-педофил Джеффри Эпштейн интересовался фактами из биографии Адольфа Гитлера. Об этом узнали СМИ, изучив базу данных Минюста США.

Размещенные ранее материалы американского ведомства содержат десятки статей о главаре Третьего рейха. Ко всему прочему, Эпштейн обменивался данными о Гитлере в переписках и личных сообщениях, выяснили корреспонденты.

В электронных письмах Эпштейн обращался к персоне рейхсканцлера нацистской Германии, рассуждая о его лидерских качествах. Скандально известный финансист ставил в пример одного из своих знакомых, который имел правые взгляды, с другим неустановленным лицом, описываемым как человека крайне левых мнений, говоря о них как о «Гитлере и Ганди, делящих хот-дог».

Помимо этого, Эпштейн обращал внимание на то, что в 1908 году Гитлер посещал приют для бездомных, который якобы поддерживала семья Эпштейнов. Это разочаровало его, поскольку данный факт мог бы спровоцировать больше материалов в прессе.

