Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский надеется на активное участие США в переговорах с Россией 0 251

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский надеется на активное участие США в переговорах с Россией
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером сообщил, что ведётся подготовка к новому раунду трёхсторонних переговоров между делегациями Украины, России и США, который состоится на этой неделе в Абу-Даби. Он выразил надежду на активное участие американской стороны, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Зеленский заявил, что в понедельник проведёт совещание для согласования рамок переговоров и что украинская делегация отправится в путь тем же вечером.

По информации украинской стороны, переговоры состоятся в среду и четверг.

"Мы ожидаем, что американская сторона будет столь же активной, особенно в вопросах деэскалации — уменьшения ударов. Многое зависит от того, чего удастся достичь американцам, чтобы люди доверяли как процессу, так и его результатам", — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что звонил главе РФ Владимиру Путину и просил его временно воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в период сильных морозов.

Позднее Кремль подтвердил, что "энергетическое перемирие" будет действовать до 1 февраля, а его цель — укрепление доверия между сторонами в ходе переговоров в Абу-Даби.

Как сообщалось, в воскресенье в Абу-Даби были запланированы прямые переговоры представителей Украины и России, однако они были отложены.

Читайте нас также:
#Путин #США #Украина #Зеленский #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. military
Изображение к статье: Китай разработал сжигающее Starlink супероружие
Изображение к статье: Вероятность начала войны США и Ирана оценили
Изображение к статье: США начали готовиться к силовой смене власти в Иране

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео