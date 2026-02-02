Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером сообщил, что ведётся подготовка к новому раунду трёхсторонних переговоров между делегациями Украины, России и США, который состоится на этой неделе в Абу-Даби. Он выразил надежду на активное участие американской стороны, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Зеленский заявил, что в понедельник проведёт совещание для согласования рамок переговоров и что украинская делегация отправится в путь тем же вечером.

По информации украинской стороны, переговоры состоятся в среду и четверг.

"Мы ожидаем, что американская сторона будет столь же активной, особенно в вопросах деэскалации — уменьшения ударов. Многое зависит от того, чего удастся достичь американцам, чтобы люди доверяли как процессу, так и его результатам", — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что звонил главе РФ Владимиру Путину и просил его временно воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в период сильных морозов.

Позднее Кремль подтвердил, что "энергетическое перемирие" будет действовать до 1 февраля, а его цель — укрепление доверия между сторонами в ходе переговоров в Абу-Даби.

Как сообщалось, в воскресенье в Абу-Даби были запланированы прямые переговоры представителей Украины и России, однако они были отложены.