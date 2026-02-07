Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фон дер Ляйен посоветовали надеть шлем в связи с санкциями против России 0 576

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен посоветовали надеть шлем в связи с санкциями против России
ФОТО: Global Look Press

Новый пакет санкций против России сравним с ударом об стену, в связи с чем председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует надеть шлем. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Аналитик высмеял намерение Евросоюза (ЕС) ввести 20-й по счету пакет антироссийских санкций, назвав это решение «просто прелестью».

«Пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену», — отметил Кошкович.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 20-й пакет санкций, главным элементом которого собираются сделать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, войдут также ограничения против 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

Читайте нас также:
#санкции #финансы #Урсула Фон Дер Ляйен #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео