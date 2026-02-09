Китай поставляет России станки и компоненты для производства гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», которыми Владимир Путин угрожает Западу, пишет The Telegraph. Издание ссылается на данные украинской разведки, обнаружившей китайские токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) на «Воткинском заводе», который, помимо «Орешника», собирает ракеты «Искандер-М», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М». Именно за счет этого оборудования Россия смогла увеличить объемы производства высокоточного вооружения.

Согласно подсчетам Import Genius, которые приводит The Telegraph, всего Пекин с начала войны передал Москве различного оборудования и компонентов для создания оружия на $10,3 млрд. В эту сумму входят поставки станков на $3,1 млрд, микрочипов и плат памяти на $4,9 млрд, а также пьезоэлектрических кристаллов, используемых в радарах и системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и телескопических прицелов, которые можно устанавливать на оружие. Кроме того, Китай отправил в Россию ключевые испытательные приборы — мультиметры и осциллографы, которые используются для проверки эффективности и работоспособности оружия и микроэлектроники.

За последние несколько лет Россия стала гораздо более зависимой от Китая, говорит старший аналитик Open Source Centre Гэри Сомервилл. По словам научного сотрудника британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Ника Рейнольдса, импорт из Китая имеет для России столь высокое значение, поскольку оборудование на многих российских заводах устарело и не позволяет быстро и качественно производить самолеты и другую военную технику.

«Наиболее уязвимой областью России являются прецизионное станкостроение», — отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман. По его словам, без китайских поставок России было бы очень трудно продолжать войну с Украиной.

Российские военные впервые применили ракету «Орешник» для удара по Украине в ноябре 2024 года. Второй удар был нанесен 9 января этого года по объекту в Львовской области. Украинская разведка прошлой осенью насчитывала у России до пяти готовых к запуску подобных ракет. При этом Минобороны РФ заявляло о размещении ракетного комплекса в Беларуси.

В Пентагоне отмечали, что «Орешник» является модифицированной версией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», испытанной еще в 2011 году. Такой же точки зрения придерживалось и министерство обороны Великобритании, указывая на ограниченное количество подобных ракет у России. Источники The Moscow Times в российской власти говорили, что использование «Орешника» и последовавший информационный ажиотаж были частью пропагандистской кампании Кремля, направленной на запугивание западных политиков и общества.