Эмманюэль Макрон представил обновленную французскую ядерную доктрину. С этой целью президент Франции выступил на базе атомных подводных Иль-Лонг, расположенной на северо-западе страны, близ Бреста. Глава французского государства, указав на агрессивные действия России, а также на рост ядерного арсенала США и Китая, объявил о том, что отдал приказ «увеличить число боеголовок».

И отметил, что Франция, чтобы быть более непредсказуемой в глазах потенциальных агрессоров отныне «не будет раскрывать цифры» своего ядерного арсенала.Кроме того, Макрон объявил о новой концепции под названием «продвинутое сдерживание», которое будет распространяться не только на Францию, но и на другие страны Европы. По его словам, уже восемь европейских стран согласились на сотрудничество с Парижем в этой области. Сотрудничество, которое не заменяет, но дополняет «ядерный зонтик» США для европейских стран в рамках НАТО. Франция, к слову, в этом зонтике не нуждается со времен, когда при де Голле сама стала ядерной державой…

Выступление проходило в торжественном антураже: трибуну установили перед одной из четырех французских стратегических субмарин...

Контекст По французской традиции, глава государства один раз за президентский срок должен выступить с речью о ядерной доктрине. Эмманюэль Макрон в прошлый раз делал это в феврале 2020 года — к слову, еще в разгар инициированного им вскоре после прихода к власти в 2017-м «сближения с Россией».

Среди прочего глава французского государства шесть лет назад заявил: «Не может быть проекта обороны и безопасности европейских граждан без политического видения, направленного на постепенное восстановление доверия с Россией»; «мы», европейцы «не можем удовлетвориться нынешней ситуацией, когда *(...) диалог обедняется, а вопросы безопасности, которые необходимо решать с Москвой, напротив, множатся».

При этом Макрон и тогда все-таки отметил, что ожидает от Москвы, что «она станет конструктивным участником нашей общей безопасности».

Вместо этого, как известно, Путин развязал полномасштабную войну против Украины — самую кровавую в Европе со времен Второй мировой.

Поэтому в Елисейском дворце перед сегодняшним выступлением особо подчеркнули, что несмотря на «плановость» по форме, оно будет программным, а его содержание продиктовано, в первую очередь, действиями и угрозами со стороны России.

«Мы видели, как Москва разрабатывает новые виды оружия, включая "Орешник"... Мы наблюдали претензии России на размещение ядерного оружия в космосе…», — подчеркнул перед этим выступлением высокопоставленный представитель Елисейского дворца, занимающийся вопросами обороны.

«Россия уже более четырех лет ведет войну агрессии против Украины. Войну, над которой всегда нависала ядерная тень...», — также напомнил этот источник. Добавив, что осенью 2022-го в Москве всерьез рассматривали вопрос использования тактического ядерного оружия на фоне масштабного отступления армии РФ в Украине.

Что сказал Макрон Президент начал свое выступление с напоминания о долгой истории французского ядерного сдерживания, основы которого заложил генерал де Голль. База Иль-Лонг была ключевой в этом плане тогда, остается и сегодня, отметил нынешний глава французского государства.

«Через несколько дней атомная подводная лодка-ракетоносец Le Téméraire (фр. Отважный — Прим. RFI), которая находится перед вами, выйдет в море. Она исчезнет в полной скрытности и будет из морских глубин в полной мере выполнять свою роль последнего стража нашей свободы действий, нашей независимости», — подчеркнул Макрон.

«Наше (ядерное) сдерживание надежно и эффективно. Любой, кто осмелился бы посягнуть на Францию, знает, какой невыносимой ценой это для него обернулось бы. Но неизменность не означает неподвижность.

Шесть лет назад, в феврале 2020 года, верный республиканским традициям*, я изложил основы нашей ядерной доктрины и ее места в мире. Прошедшие шесть лет для Франции и Европы весят как десятилетия. А последние месяцы — как годы. (...) Мир становится жёстче, и последние часы это вновь показали. Поэтому с большой серьезностью я сегодня объявляю нации об эволюции, соответствующей масштабу наших национальных и европейских вызовов. Мы должны укрепить наше ядерное сдерживание перед лицом совокупности угроз и мыслить нашу стратегию сдерживания в глубине европейского континента, при полном уважении нашего суверенитета», — продолжил президент.

По его словам, риск ядерного столкновения увеличивается из-за растущей активности держав с ядерным оружием, государств, стремящихся его получить или потенциально им владеющих, а также из-за «безответственного поведения России».

«Россия ведет на соседней Украине затяжную и жестокую войну, которая, как отмечено в нашем Национальном стратегическом обзоре (последняя версия, предусматривающая риск большой войны в центре Евроcоюза, опубликована в июле 2025 г. — Прим. RFI), представляет серьезную угрозу для нашей Европы.

Эта же Россия открыто демонстрирует ревизионизм и грубый империализм и, уже обладая избыточным ядерным арсеналом, продолжает разрабатывать новые вооружения:

гиперзвуковые ядерные ракеты, другие — с ядерной энергетической установкой, предназначенные летать без ограничений, ядерные торпеды и даже особенно опасный для человечества проект размещения ядерного оружия в космосе», — подчеркнул глава французского государства.

Чуть позже упомянул российскую угрозу еще раз:

«Разве мы не наблюдали безответственного поведения России, в частности изменение ее (ядерной) доктрины (осенью 2024 г. — Прим. RFI), специально подогнанное для угроз Украине, банализацию риторики вокруг ядерного оружия, официальных лиц, бросающихся безрассудными угрозами, пуски ракет двойного назначения, таких как «Орешник», вблизи европейских границ?».

«Китай, со своей стороны, ускоренно догоняет США. Сегодня он производит больше оружия, чем любая другая страна. (...) Никто не знает, какими были бы прямые или косвенные последствия, ядерные или нет, конфликта, который может разразиться в Дальневосточном регионе или где-либо еще; в любом случае они не могли бы остаться без последствий для нас», — продолжил президент Франции.

Добавил, что и «в Азии арсеналы и стратегические силы других ядерных держав, таких как Индия, Пакистан и Северная Корея, активно расширяются». «К этому добавляется продолжающаяся война на Ближнем и Среднем Востоке, которая несет и будет нести нестабильность и возможное воспламенение у наших границ, при наличии у Ирана ядерных и баллистических возможностей, которые еще не уничтожены».

«Кроме того, мы больше не можем рассматривать угрозы изолированно, так как между ними появились новые связи. Какова цена массированной поддержки Северной Кореей агрессивной войны? Каковы последствия договора о союзе между двумя странами?

Что сказать о крайней зависимости, в которую Россия поставила себя по отношению к Китаю? Все это мы обязаны учитывать», — подчеркнул Макрон.

«К этому добавляется продолжающаяся война на Ближнем и Среднем Востоке, которая несет и еще будет нести свою долю нестабильности и возможных вспышек у наших границ, при наличии у Ирана ядерных и баллистических возможностей, которые ещё не уничтожены».

«Что касается наших американских союзников, которые сами модернизируют свой арсенал, они с 1945 года играли и продолжат играть ключевую роль в защите Европы, — подчеркнул Макрон. — Мы признательны им за это, и в сфере сдерживания они напрямую участвуют в нашей защите через ядерную миссию НАТО (Говоря „нашей“ президент Франции, единственной ядерной державы ЕС, подразумевает в первую очередь другие европейские страны — Прим. RFI). Однако их недавняя национальная стратегия безопасности и обороны свидетельствует о перераспределении американских приоритетов и настоятельном призыве к тому, чтобы Европа более непосредственно занялась собственной безопасностью. Мы должны услышать этот призыв…».

Затем Макрон заявил о необходимости развивать конвенциональные вооружения: в том числе средства ПВО и ракеты средней дальности — на фоне новых угроз.

Потому что «ядерные державы, такие как Франция, должны (быть готовы) к возможности крупных конфликтов ниже ядерного порога в своем непосредственном окружении».

«Разве мы не видели в последние месяцы залпы ракет, падающие на ядерные державы или государства (потенциально обладающие ядерным оружием)? Европа однажды может оказаться в подобной ситуации.

Чтобы управлять такого рода ситуацией до ее перехода через ядерный порог, необходимы специфические возможности: раннее предупреждение для обнаружения угроз, расширенная противовоздушная оборона для защиты от них, удары в глубину для противодействия и наступательных действий», — пояснил Макрон, указав на «вопиющий недостаток» таких «средств поддержки» у Европы. И назвав такую ситуацию «неприемлемой».

«Все это показывает, что ядерные угрозы усиливаются, диверсифицируются, становятся более взаимосвязанными, что им могут предшествовать эпизоды интенсивных конфликтов ниже (ядерного порога) и что оборонительные системы наших потенциальных противников укрепляются. Мы должны извлечь из этого выводы», — резюмировал французский лидер.

И сообщил о масштабной модернизации стратегических сил страны.

«Строительство наших будущих стратегических подводных лодок началось. Те, что с доблестью обеспечивают постоянное присутствие в море с 1972 года, уступят место третьему поколению. Здесь же, на Иль-Лонг. (...) Лишь немногие нации в мире способны строить такие атомные подводные лодки — непревзойденные технологические достижения, столь же скрытные, сколь и эффективные, способные поразить потенциальных агрессоров в любой точке. В соответствии с традицией «крещения» наших подлодок, сегодня я имею честь объявить, что будущий французский ракетный подводный крейсер стратегического назначения будет называться «L’Invincible» (фр. «Непобедимый») и выйдет в море в 2036 году», — сказал Макрон.

Отметив, что на действующих подводных лодках установлен новый ракетный комплекс M51.3 с модернизированными боеголовками. Кроме того, в этом году будет запущена «амбициозная программа стратегических гиперзвуковых маневрирующих ракет» для самолетов и следующего авианосца.

«Наша национальная программа „Тритий“** была укреплена, обеспечивая нам способность продолжать производство ядерного оружия в полной независимости и самодостаточности», — также добавил французский главнокомандующий, заканчивая перечислять успехи страны в развитии ядерного оружия.

После этого отметил: несмотря на все перечисленное, «повышение уровня нашего арсенала необходимо».

Подчеркнул: «Речь не идет о вступлении в какую-либо гонку вооружений. Бессмысленно претендовать на участие в дорогостоящем соперничестве. Главное, как я уже говорил, состоит в том, чтобы любой противник или группа противников не могли даже предположить возможность нанесения удара по Франции без уверенности в том, что им будет нанесен ущерб, от которого они не оправятся. Для этого не требуется симметрии арсеналов…», — сказал президент Франции, которая на сегодня обладает «примерно 290» ядерными боеголовками, как заверил перед выступлением президента источник RFI в Елисейском дворце.

И это в разы меньше, чем у США, России и Китая.

«Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы прекратить всякие спекуляции, мы больше не будем сообщать о точных цифрах нашего ядерного арсенала, в отличие от прошлой практики», — объявил Макрон.

«Чтобы быть свободными, нужно вызывать страх, а чтобы вызывать страх, нужно быть сильными. Это увеличение нашего арсенала тому подтверждение», — заверил французский лидер.

Предупредивший чуть раньше: «Если нам придется использовать наш арсенал, ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не сможет избежать ответного удара. Ни одно, как бы велико оно ни было, не оправится от него». И отметив, что одна только лодка, стоящая позади него, «несет в себе ударную мощь, эквивалентную сумме всех бомб, сброшенных на Европу во время Второй мировой войны».

И «это почти в тысячу раз больше мощности первых ядерных бомб».

Во второй части выступления Макрон уделил особое внимание европейским союзникам, отметив, что безопасность Франции никогда не ограничивалась ее территорией, а в сегодняшнем тревожном контексте — тем более.

Напомнил об особых отношениях Парижа и Лондона в сфере ядерного сдерживания. Последний по времени шаг в цепочке: в июле 2025 года президент Франции и премьер Великобритании подписали т.н. Нортвудскую декларацию, «впервые официально подтвердившую координацию сил ядерного сдерживания» двух стран.

Добавил: «Но наши амбиции должны быть шире, поскольку на кону — безопасность всего континента (…). Были установлены контакты с первой группой союзников, прежде всего с нашим ключевым партнером — Германией. Они положительно ответили на предложение Франции».

Вслед за тем Макрон объявил: «Сегодня может быть реализован новый этап французского сдерживания. Мы вступаем на путь того, что я называю „продвинутым сдерживанием“».

Пояснил: «Продвинутое сдерживание — это поэтапный процесс. Он предусматривает возможность участия партнеров в учениях (французских) сил сдерживания. Это может включать демонстрационные меры, в том числе за пределами наших границ, участие союзных конвенциональных сил в нашей ядерной деятельности и, при определенных обстоятельствах, размещение элементов (французских) стратегических сил у союзников.

Так же как наши стратегические подводные лодки растворяются в океанах, обеспечивая постоянную способность к удару, наши стратегические воздушные силы смогут рассредотачиваться в глубине европейского континента. Такое рассредоточение — своего рода архипелаг сил — усложнит расчеты противника и придаст продвинутому сдерживанию значительную ценность. Оно укрепит нашу оборону, придав ей стратегическую глубину, соответствующую вызовам безопасности Европы.

Я считаю, что ее ценность будет весьма высокой и для партнеров (...), чья территория обретет подтвержденную связь с нашим сдерживанием».

Среди первых партнеров, согласившихся на такое сотрудничество, назвал Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.

Добавил: «Переговоры также открыты с рядом других стран и продолжатся в ближайшие недели и месяцы».

«Цепочка командования абсолютно прозрачна, и окончательное решение» о применении ядерного оружия «принадлежит исключительно президенту Республики», вновь подчеркнул Эмманюэль Макрон, учитывая регулярно высказываемые «опасения» во французской политической среде (прежде всего среди крайне правых и крайне левых) по поводу того, что Франция может «поделиться» с европейскими союзниками как ядерным оружием, так и возможностью его применения.

«Я хочу сказать это сразу: не будет никакого разделения окончательного решения, его планирования или реализации, — заверил Эмманюэль Макрон. — Согласно нашей Конституции, это право принадлежит исключительно президенту Республики, который отчитывается перед французским народом. Следовательно, не будет и в определении жизненно важных интересов, которые останутся предметом суверенного решения нашей страны».