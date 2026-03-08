Сотни, если не тысячи “инфлюэнсеров” публиковали восторженные посты о спа-вечеринке своей дочери-подростка и о своей собственной блестящей жизни в городе, где "возможности безграничны", как это обычно бывает для дочерей миллиардеров, живущих в налоговых гаванях. Теперь этот миф взрывается в лицо клубом гари от перехваченной ракеты, оставляя после себя еще одну женщину в пижаме, рассказывающую в Instagram , что она переехала в Дубай, "чтобы чувствовать себя в безопасности", и никогда не задумывалась о войне.

Кто мог догадаться, что жизнь в нескольких сотнях миль от Тегерана может быть сопряжена с рисками? Конечно, не анонимный управляющий хедж-фонда, который возмущенно заявил Financial Times, что "сделка не предполагала, что вы будете подвергаться геополитическим рискам".

Трудно сочувствовать супербогатым, когда они обнаруживают, что есть вещи, которые не купить за деньги - но они не единственные иностранцы, оказавшиеся в ловушке в Персидском заливе. Сделка, которую Дубай предложил экономическим мигрантам - а именно таковыми являются многие граждане стран Запада и специалисты со всего мира, ищущие лучшей жизни в Персидском заливе, как бы ни ненавидели некоторые это определение - была своего рода реальной версией "Шоу Трумана": солнечный, блестящий, стерильный рай с низким уровнем преступности для всех, кто жаждет разбогатеть или остаться богатым.

В Дубаи устремились управляющие активами, риелторы и подтянутые “трофейные жены”, которые всегда сопровождают сверхбогатых, инфлюенсеры, ищущих роскошные фоны для своих видео с распаковкой покупок; крипто-парни, технари и аферисты всех мастей. Но на много ступенек ниже по финансовой лестнице за ними следовала армия молодых временных работников, которые чистили их бассейны, нянчили их детей и учили их пилатесу.

По оценкам, 300 000 британцев оказались в ловушке войны в Персидском заливе: от молодоженов, просто пересаживающихся на другой самолет, до деловых путешественников, гуманитарных работников, получивших несколько дней отдыха от военных зон, и семей, посещающих родственников.

Почему Иран, находящийся под огнем критики, вызывает гнев, а не сочувствие арабского мира, обрушивая дроны на отели Дубая, нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии и объекты по производству сжиженного природного газа в Катаре? Очевидно, чтобы заставить своих соседей оказать давление на американцев, но также и чтобы показать Вашингтону, что если он падет, то потянет за собой и соседей. Стратегия Ирана заключается в том, чтобы сделать Персидский залив слишком опасным местом для инвестиций, зимнего отдыха или поставок энергоресурсов: чтобы разорвать его связи с внешним миром. Изгои, которые сами закрыты и изолированы, атакуют страны, процветание которых зависит от открытости, используя свои связи с Западом в качестве рычага давления. А Дубай - ближайшая и наиболее привлекательная цель, уязвимая для давления, потому что построена на людях, достаточно мобильных, чтобы перемещаться туда, где есть деньги.