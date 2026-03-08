Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литовская разведка: РФ готовит расширение войск на границе с НАТО после войны 3 787

В мире
Дата публикации: 08.03.2026
BNS
Изображение к статье: Литовская разведка: РФ готовит расширение войск на границе с НАТО после войны

По оценке литовской разведки, опубликованной в ежегодном докладе, Россия расширяет воинские части на границе с НАТО и использует боевой опыт, полученный в ходе войны в Украине.

Эти части могут быть использованы в качестве баз в случае конфликта с альянсом после завершения военных действий в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные литовской военной разведки.

Разведка отмечает, что если международные санкции будут сняты, РФ сможет подготовиться к "широкомасштабному военному конфликту" с НАТО в течение шести лет. При этом российская армия может увеличиться на 30–50% и стать относительно современной, а стратегические резервы вооружений и боеприпасов будут полностью восстановлены.

Главными целями Москвы остаются изменение баланса сил в Европе в свою пользу и подчинение Украины. Перестройка российской военной промышленности при поддержке Китая снизила зависимость Москвы от западных технологий. Литовская разведка предупреждает, что после войны избыток вооружений в РФ может иметь "последствия для глобальной безопасности".

Балтийские страны находятся в состоянии повышенной готовности из-за серии подводных диверсий, начавшихся после вторжения РФ в 2022 году. NATO усиливает свое присутствие в регионе. В докладе упоминаются инциденты с повреждением газопроводов, силовых кабелей и опто-волоконных линий связи в Балтийском море, хотя расследования пока не подтвердили их преднамеренный характер.

Глава литовской военной разведки Миндаугас Мазонас подчеркнул, что часть подобных инцидентов была признана непреднамеренными, но ситуация остается напряженной.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Литва #санкции #разведка #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
2
3
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео