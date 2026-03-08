По оценке литовской разведки, опубликованной в ежегодном докладе, Россия расширяет воинские части на границе с НАТО и использует боевой опыт, полученный в ходе войны в Украине.

Эти части могут быть использованы в качестве баз в случае конфликта с альянсом после завершения военных действий в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные литовской военной разведки.

Разведка отмечает, что если международные санкции будут сняты, РФ сможет подготовиться к "широкомасштабному военному конфликту" с НАТО в течение шести лет. При этом российская армия может увеличиться на 30–50% и стать относительно современной, а стратегические резервы вооружений и боеприпасов будут полностью восстановлены.

Главными целями Москвы остаются изменение баланса сил в Европе в свою пользу и подчинение Украины. Перестройка российской военной промышленности при поддержке Китая снизила зависимость Москвы от западных технологий. Литовская разведка предупреждает, что после войны избыток вооружений в РФ может иметь "последствия для глобальной безопасности".

Балтийские страны находятся в состоянии повышенной готовности из-за серии подводных диверсий, начавшихся после вторжения РФ в 2022 году. NATO усиливает свое присутствие в регионе. В докладе упоминаются инциденты с повреждением газопроводов, силовых кабелей и опто-волоконных линий связи в Балтийском море, хотя расследования пока не подтвердили их преднамеренный характер.

Глава литовской военной разведки Миндаугас Мазонас подчеркнул, что часть подобных инцидентов была признана непреднамеренными, но ситуация остается напряженной.