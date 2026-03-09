Институт ответственного государственного управления Куинси – это американский аналитический центр, основанный в 2019 году и расположенный в Вашингтоне. Назван по имени бывшего президента США Джона Куинси Адамса. Стоит на позициях реализма и сдержанности во внешней политике.

На днях структура выпустила обширный материал «Рамочная программа США по обеспечению безопасности в странах Балтии и политике в отношении России». Если вкратце: Белому Дому рекомендуют пересмотреть подход к союзникам.

«Риск опасного противостояния...»

Институт Куинси считается политическим гибридом, объединяющим «прогрессивных левых» демократов и «либертарианских палеоконсерваторов» республиканцев. Его спонсировали одновременно либерал Джордж Сорос и правый Чарльз Кох. В отличие от прочих мозговых центров США, не принимает пожертвований из-за границы. «Куинсианцы» с объективных позиций критиковали и Трампа, и Байдена. Ныне предмет их рассмотрения — наши края.

«Государства Балтии, находящиеся в уязвимом географическом положении, придерживающиеся жесткой политической линии и в значительной степени зависящие в военном отношении от Соединенных Штатов и других западных союзников, представляют собой как уязвимое место, так и потенциальную точку опоры в отношениях между НАТО, Америкой и Россией», – рассказывает американским читателям справка на портале quincyinst.org.

По оценке аналитиков, сейчас союзные страны выступают как потребители безопасности: «Риск опасного противостояния в Балтийском регионе отвлекает ограниченные ресурсы и стратегическое внимание от более важных приоритетов США: обеспечения безопасности страны, решения проблем в Западном полушарии и противодействия Китаю — единственному равному конкуренту США».

Соединенным Штатам рекомендуется «начать создание по-настоящему инклюзивной европейской архитектуры безопасности».

«Такой порядок объединил бы Украину и Россию в рамках, которые устранили бы или, по крайней мере, существенно снизили бы риск новой крупной войны на континенте. Инклюзивный порядок безопасности, который устранит войну на Украине как незаживающую рану в Европе, в конечном счете, является наиболее стабильной основой для укрепления безопасности государств Балтии и соответствует Стратегии национальной безопасности администрации Трампа».

Требуется деэскалация

Такой термин применяется в отношении военного аспекта, в котором ныне доминируют лозунги как «сдерживания», так и «стратегического поражения» России.

«Государства Балтии проводят жесткую политику, – констатирует Институт Куинси, – в то время как другие государства-члены подыгрывают ей, отдавая приоритет внутрисоюзной солидарности и имиджу единства. Это создает самоподдерживающийся цикл, в котором радикальные позиции доминируют в дискурсе, а прагматичные голоса остаются в стороне».

«Хотя традиционная угроза российского вторжения остается ограниченной, риски эскалации, возникающие в результате взаимодействия жесткой политики государств Балтии, возрождающейся российской «партии войны» и продолжающейся войны на Украине, неприемлемо высоки. Соединенные Штаты должны подтвердить гарантии, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, постепенно перекладывая бремя обеспечения безопасности стран Балтии и Европы в целом на европейских членов НАТО».

Стратегическая ситуация в Балтии характеризуется:

Деградацией конвенциональных сил РФ: 11-й корпус, дислоцированный в Калининграде, понес тяжелые потери в украинской операции, для восстановления коих нужно 5-10 лет;

Превосходящим доминированием НАТО в Европе над Россией по количеству тактической авиации (10:1) и подготовке пилотов;

Превращением Балтийского моря во внутреннее озеро Североатлантического альянса, где флот РФ может быть «быстро нейтрализован».

«Блицкриг» в регионе ныне невозможен, из-за расширенного присутствия союзных сил: «Боевые группы национальных сил стран Балтии и подразделения НАТО Enhanced Forward Presence (EFP) предназначены для отступления и защиты таких городов, как Таллин, Рига и Вильнюс, превращая их в укрепленные бастионы».

Максимализм начинает надоедать

Вместе с тем, политический имидж Балтии вызывает утомление в Брюсселе. Институт Куинси здесь опирается на мнение автора меморандума, бывшего советника Европарламента Эльдара Мамедова, работавшего также в посольстве Латвии в США:

«В частном порядке дипломаты ЕС из крупнейших государств-членов обеспокоены негибкостью балтийских государств по вопросам, имеющим решающее значение для выработки общего стратегического пути. В дебатах об использовании замороженных российских активов или ускоренном вступлении Украины в ЕС балтийский максимализм все чаще рассматривается не как принципиальная решимость, а как препятствие для прагматичных решений, способных сохранить хрупкий консенсус».

«Внутри стран ограничительная политика в отношении русскоязычных меньшинств в Латвии (35 процентов населения) и Эстонии (27 процентов) создает долгосрочную уязвимость, – затрагивает институт из Вашингтона нашу этнополитику. – Этот сдвиг, если его не удастся обратить вспять или хотя бы перенастроить, предоставляет Кремлю рычаги для дестабилизации балтийских обществ изнутри, подрывая их долгосрочную устойчивость и сплоченность в НАТО».

«Предполагаемая угроза безопасности, исходящая от русскоязычного населения — зачастую пожилых, изолированных и не имеющих семейных связей с Россией — едва ли соответствует принятым правилам. Такая отчуждающая политика вызвала критику даже со стороны традиционно сочувствующих международных изданий, таких как The Economist».

Неприемлемый риск

Администрации Трампа советуют оказать «частное давление на лидеров стран Балтии».

«Соединенные Штаты должны в частном порядке призвать лидеров стран Балтии и других европейских государств, придерживающихся воинственной позиции, к смягчению эскалационной риторики и политики. Это включает в себя использование влияния США для блокирования инициатив, представляющих неприемлемый риск военной конфронтации между НАТО и Россией, — таких как массовый захват российских танкеров, сбитие российских самолетов или блокада Калининграда, — без явного согласия администрации США. Это не отказ от лидерства, а его проявление: сохранение единства союзников посредством стратегической дисциплины».

«Хотя государственное строительство и социальное преобразование других обществ не входят в компетенцию правительства США, маргинализация русскоязычных меньшинств в Латвии и Эстонии представляет собой явную долгосрочную угрозу безопасности. Соединенные Штаты должны молчаливо поддержать рекомендации таких органов, как Совет Европы, призывая Латвию и Эстонию сбалансировать продвижение языка с правами меньшинств. Содействие интеграции русскоязычного населения является важнейшей долгосрочной мерой безопасности, которая лишает Кремль потенциальной «пятой колонны».

…Впрочем, в нынешней ситуации на Ближнем Востоке, как минимум несколько месяцев США будет точно не до Балтии.