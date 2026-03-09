ЕС предупреждает о «серьезном стагфляционном шоке» в случае затяжной войны на Ближнем Востоке.

«Если он затянется, с перебоями в морском судоходстве в Ормузском проливе и нападениями на энергетическую инфраструктуру государств Персидского залива, это в конечном итоге может спровоцировать серьезный стагфляционный шок в мировой и европейской экономике», — цитирует европейского комиссара Валдиса Домбровскиса Международное французское радио.

Стагфляция - это такое состояние экономики, когда инфляция растет на фоне экономического спада.