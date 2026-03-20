Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит в интервью, вышедшем в эфир в пятницу, заявила, что американский финансист и осуждённый сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в прошлом манипулировал ею, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Выходец из простой семьи Метте-Марит в августе 2001 года вышла замуж за наследника норвежского престола принца Хокона, а её имя фигурирует в опубликованных Министерством юстиции США документах по делу Эпштейна.

Они свидетельствуют о неожиданно близкой дружбе между кронпринцессой и Эпштейном. Эта информация вызвала в Норвегии дискуссии о том, может ли Метте-Марит стать королевой.

"Конечно, я хотела бы никогда не встречать его", — сказала кронпринцесса в интервью государственному телеканалу NRK, длившемся около 20 минут, в котором она попыталась объяснить свои отношения с Эпштейном, умершим в заключении в 2019 году.

"Для меня крайне важно признать, что я не изучила его прошлое более тщательно, а также признать, что мной так сильно манипулировали и вводили в заблуждение", — отметила она.

Метте-Марит также пояснила характер своих отношений с Эпштейном, который в 2008 году признал вину в вовлечении несовершеннолетней в проституцию и умер в тюрьме, ожидая суда по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

"Это были дружеские отношения: прежде всего он был моим другом. Но если ваш вопрос в том, имели ли эти отношения иной характер, ответ — нет", — подчеркнула кронпринцесса Норвегии.

Ранее Метте-Марит уже заявляла, что глубоко сожалеет о своих связях с дискредитированным финансистом.

Связь кронпринцессы с Эпштейном ещё больше подорвала репутацию норвежской королевской семьи.

Старший сын Метте-Марит Мариус Борг Хёйби, родившийся до её отношений с Хоконом, в настоящее время предстаёт перед судом по обвинениям в изнасиловании и других преступлениях.