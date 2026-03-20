Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и США оказывают недостаточное давление на Россию.

б этом он высказался в ходе обращения к участникам заседания Европейского совета, фрагмент выступления размещен в Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что 20-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России зашел в тупик, подчеркнув, что объединение «могло бы продолжать давление» на Москву в целях мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, украинский лидер пожаловался, что пакет поддержки для Киева на сумму 90 миллиардов евро «не работает уже третий месяц», а также раскритиковал решение США о смягчении антироссийских санкций.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.