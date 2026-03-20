Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский раскритиковал США и Европу из-за России

В мире
Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: Зеленский раскритиковал США и Европу из-за России
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и США оказывают недостаточное давление на Россию.

б этом он высказался в ходе обращения к участникам заседания Европейского совета, фрагмент выступления размещен в Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что 20-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России зашел в тупик, подчеркнув, что объединение «могло бы продолжать давление» на Москву в целях мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, украинский лидер пожаловался, что пакет поддержки для Киева на сумму 90 миллиардов евро «не работает уже третий месяц», а также раскритиковал решение США о смягчении антироссийских санкций.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.

#США #Украина #санкции #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео