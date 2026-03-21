Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос в Конгресс на выделение более $200 млрд для финансирования войны с Ираном, сообщили The Washington Post (WaPo) высокопоставленные американские чиновники. По их словам, эта сумма значительно превышает объем средств, уже потраченных на военную операцию. Предполагается, что деньги будут направлены на срочное наращивание производства ключевых вооружений, которые были израсходованы в ходе ударов по Ирану.

Остается неясным, какую в итоге сумму может запросить Белый дом, но Пентагон за последние две недели уже несколько раз обращался с различными предложениями по финансированию, добавили источники WaPo. При этом некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение, поскольку демократы в Конгрессе выступают против военной кампании и критикуют за нее администрацию президента Дональда Трампа. Республиканцы в целом поддерживают дополнительное финансирование, но пока не определились с законодательной стратегией и не нашли способа преодолеть порог в 60 голосов в Сенате.

Пентагон официально уведомил Конгресс, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана составили $6 млрд. Из них $4 млрд были потрачены на боеприпасы и перехватчики для уничтожения иранских ракет, писала The New York Times (NYT). Источники газеты сообщили, что, согласно новой оценке, первые семь дней войны обошлись в $11,3 млрд. По данным Financial Times, с начала войны США израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет. В частности, были потрачены запасы ракет большой дальности «Томагавк».

Иран оказался лучше подготовлен к войне, чем ожидала администрация президента США, отмечали собеседники NYT. При этом, по данным источников Axios, Трамп рассчитывал на быструю и очевидную победу. Согласно прогнозам Белого дома, война не должна была продлиться дольше четырех–шести недель, но теперь администрация готовится к более затяжному конфликту. Как писало Politico, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), руководящее операциями на Ближнем Востоке, исходит из того, что военная операция затянется как минимум на 100 дней.