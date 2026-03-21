Даже парки и туризм не будут для вас безопасны - Иран предупреждает о нападениях по всему миру

В мире
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даже парки и туризм не будут для вас безопасны - Иран предупреждает о нападениях по всему миру

Верховный военный представитель Ирана предупредил, что Тегеран может планировать нападения на гражданские объекты по всему миру.

Военное руководство Ирана выступило с открытой угрозой, которая может кардинально изменить уровень безопасности в популярных туристических локациях планеты. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал Аболфазл Шекарчи, заявил о намерении режима перенести противостояние на гражданские объекты вне Ближнего Востока.

«Отныне, исходя из имеющейся у нас информации о вас, даже парки, зоны отдыха и туристические места в любой точке мира больше не будут для вас безопасны», - заявил Аболфазл Шекарчи, как сообщает иранское государственное телевидение.

Это вновь вызывает опасения аналитиков, поскольку война продолжается, что Иран может вернуться к использованию боевых действий за пределами Ближнего Востока в качестве тактики давления в ходе войны.

В начале войны разведывательное подразделение Министерства внутренней безопасности США также предупреждало, что Иран может нанести удар по американской территории, хотя крупномасштабное физическое нападение было маловероятно.

Глава немецкой парламентской комиссии по надзору за деятельностью секретных служб Марк Хенрихманн ранее предупреждал о террористических атаках за пределами Ближнего Востока.

«Нельзя исключать ответные меры, в том числе те, которые осуществляют иранские секретные ячейки в Европе», - заявил он газете Suddeutsche Zeitung.

#Иран #США #терроризм #туризм #Европа #безопасность #геополитика #политика
