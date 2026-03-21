Иран, по оценкам экспертов, мог задействовать космическую ракету-носитель для увеличения дальности баллистических ракет, выпущенных в направлении британской базы Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние до объекта составляет почти 2500 км, что превышает ранее заявленные ограничения иранских ракетных систем.

Ранее дальность баллистических ракет Ирана оценивалась примерно в 2000 км, однако, по данным американских официальных лиц, космическая программа Тегерана может позволять расширять радиус действия вооружений. В частности, ракета-носитель "Симорг" рассматривается как система, способная увеличить дальность полета за счет компромисса в точности на конечном участке.

Эксперты отмечают, что технологии космических запусков и баллистических ракет во многом схожи. По словам аналитиков, такие системы запускаются на большую высоту и затем возвращаются к цели на высокой скорости. Наличие космической программы, как подчеркивают специалисты, фактически означает наличие и ракетных возможностей военного назначения.

Отставной командор Королевского военно-морского флота Стив Прест заявил, что подобные запуски могут рассматриваться как демонстрация возможностей и сигнал внешнеполитического характера. По его словам, это может быть ответом на заявления о возможном военном давлении и демонстрацией готовности Ирана к дальнейшему развитию своих технологий.