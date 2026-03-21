Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран нанес удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива

Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран нанес удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива
ФОТО: Global Look Press

Al Mayadeen: армия Ирана совершила удар по резервуарам в аэропорту Тель-Авива.

Армия Ирана заявила, что нанесла удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщил арабский телеканал Al Mayadeen.

Резервуары, по которым был нанесен удар, применяются для обслуживания самолетов-заправщиков, передают журналисты. Целью удара в Иране назвали как сами емкости, так и места дислокации заправочных воздушных судов, обслуживающих «вражеские военные истребители».

21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.

Ранее в Иране отреагировали на фразу президента США Дональда Трампа, который предрек, что война между странами скоро закончится. Пожелавший остаться анонимным чиновник из Тегерана сказал, что не верит заявлениям американского президента, поскольку Соединенные Штаты нисколько не снизили военную активность в регионе. Слова Трампа в стране посчитали уловкой.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео