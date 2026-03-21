В Иране обвинили США и Израиль в ударах по судам в Персидском заливе 1 443

В мире
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Иране обвинили США и Израиль в ударах по судам в Персидском заливе
ФОТО: Global Look Press

Зольфагари: Израиль и США наносят удары по частным судам в Персидском заливе.

США и Израиль наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает телеканал SNN.

«Американо-сионистские враги из-за неоднократных неудач и неспособности противостоять мощному наступлению вооруженных сил Исламской Республики Иран наносят удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что в случае продолжения таких действий со стороны Вашингтона и Тель-Авива Тегеран предпримет серьезные ответные меры.

#Иран #США #Израиль #политика
