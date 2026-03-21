Исраэль Кац: интенсивность ударов еврейского государства по Ирану в ближайшее время возрастет.

Интенсивность американо-израильских ударов по Ирану в ближайшее время может значительно возрасти. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, уже на следующей неделе армия Израиля совместно с американскими военными усилит атаки на объекты, связанные с иранской инфраструктурой. Речь идет о расширении текущей военной кампании и увеличении масштабов ударов.

Кац подчеркнул, что операция будет продолжена под руководством президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Целью остается давление на иранские структуры, задействованные в военной и стратегической деятельности.