Война Трампа в Иране обернулась поражением США - СМИ 1 716

В мире
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Война Трампа в Иране обернулась поражением США - СМИ
ФОТО: Global Look Press

Sohu: военная операция Трампа «Эпическая ярость» в Иране обернулась поражением США.

Совместная военная операция Израиля и американской администрации президента Дональда Трампа против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», скорее напоминает демонстрацию немощности. Такое мнение выразили журналисты китайского портала Sohu, отметив, что конфликт обернулся политическим поражением США.

«"Эпическая ярость от бессилия" затягивает армию США в крайне трудную ситуацию, из которой будет сложно выбраться. Вполне предсказуемо, что Иран может очень скоро стать "местом кремации для американской империи"», — говорится в публикации.

По мнению китайских аналитиков, конфликт показал, что военное преимущество Вашингтона — это иллюзия. В результате американская система ПРО THAAD была выведена из строя, 27 военнослужащих ВС США были атакованы, а семь самолетов-заправщиков получили повреждения. Они считают, что эффективность американской ПВО и систем раннего предупреждения оказалась крайне низкой, так что авианосные ударные группы Gerald R. Ford и Abraham Lincoln вынужденно покинули зону боевых действий.

В статье отмечается, что союзники Вашингтона уже успели оценить стратегию Белого дома как проигрышную и предпочитают не рисковать своими интересами.

«Когда США сильны, они склоняются перед ними, но как только Америка потерпит поражение, они первыми бросятся делить ее наследство», — так описана в материале позиция европейцев по поводу конфликта в Иране и просьбы Трампа помочь с открытием Ормузского пролива.

