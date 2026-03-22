Латвийский политолог: когда-нибудь мы будем удивляться, как мы жили мирно, занимаясь своими делами 3 2091

В мире
Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Латвийский политолог: когда-нибудь мы будем удивляться, как мы жили мирно, занимаясь своими делами
ФОТО: пресс-фото

Политолог и политтехнолог Юргис Лиепниекс у себя в Х выставил следующий пост:

"Трамп выглядит растерянным, отчаявшимся и сбитым с толку в отношении Ирана. Не говоря уже о том, что он постоянно противоречит сам себе, запутывается и теряет нить разговора. Остаются ли США по сути НАТО? Это большой вопрос. Тем временем в России явно что-то назревает. Когда-нибудь мы вспомним об этом и будем удивляться, как мы жили так мирно, занимаясь своими делами и ни о чем не беспокоясь".

В комментариях люди также проявляют беспокойство:

  • Мы все это поймём, когда США предупредит своих граждан - не ездить в страны Балтии. А если начнут эвакуировать посольство, то будем знать, что вторжение неотвратимо.

  • Это всё равно что сидеть в самолёте, который начинает странные манёвры. Ну, не нравится тебе всё это, но что ты можешь сделать?

  • Будем молить бога и держать кулаки, чтобы Латвия была самым мирным и уютным островком в бушующем мировом океане. Фактор ангела-хранителя и удачи тоже имеет огромное значение, чтобы более-менее легко отделаться.

#НАТО #Иран #США #Латвия #безопасность #геополитика #Россия #политика
