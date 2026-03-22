Ремонт крупнейшего в мире газоперерабатывающего завода займет год. Как минимум

Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Восстановление поврежденного оборудования на крупном газохимическом заводе Pearl GTL в Катаре займет примерно год. Об этом заявила британская нефтегазовая компания Shell.

По данным компании, такой срок необходим для полного ремонта одной из двух основных технологических линий предприятия.

В Shell также отметили, что инцидент не затронул газопровод QatarEnergy LNG N(4), в котором компании принадлежит 30% доли, а его мощность составляет около 2,4 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Остановка комплекса произошла накануне после атаки на промышленную зону Рас-Лаффан, где расположено производство. В результате инцидента на объекте возник пожар, однако его оперативно ликвидировали службы безопасности.

Завод Pearl GTL состоит из двух основных перерабатывающих блоков. Удар пришелся только на один из них, тогда как второй не пострадал.

Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1,6 млрд кубических футов попутного газа в сутки с производством около 140 000 баррелей продукции. Завод полностью принадлежит Shell.

Во время этой атаки одна из пяти ракет нанесла серьезные повреждения LNG-заводу QatarEnergy в промзоне. Катар и так приостановил поставки на прошлой неделе из-за обстрелов, но теперь неизвестно, когда возобновится сжижение.

Катар обеспечивает 20% мирового спроса на LNG, а завод в Рас-Лаффане – крупнейший в мире.

QatarEnergy может быть вынужден объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку LNG в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай на срок до пяти лет.

