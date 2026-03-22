Счастье финнов – это удовлетворённость стабильностью жизни. Даже когда мир вокруг полыхает, а новости день ото дня всё мрачнее, финны в среднем оценивают свою жизнь как хорошую.

Так резюмирует результаты доклада о счастье Лари Хокканен, аспирант кафедры социальной политики Хельсинкского университета.

– Этот показатель измеряет не счастье как таковое, а удовлетворённость жизнью. Это рассудочная оценка того, как ощущается жизнь в целом, причём она может не сопровождаться яркими эмоциями — ни позитивными, ни негативными, – говорит Хокканен.

По словам исследователя, высокие позиции Финляндии и других скандинавских стран в докладе во многом объясняются общественной стабильностью и крепким государством всеобщего благосостояния, которое обеспечивает психологическую устойчивость, или, говоря научным языком, резилиентность в трудные времена.

– Показательно, что в первой десятке много скандинавских стран, то есть так называемых государств всеобщего благосостояния. Институты создают для нас чувство безопасности и доверия даже в сложные времена, – отмечает Хокканен.

Свою роль играет и типичное для финнов стремление к умеренности. Обычные люди не гонятся за журавлём в небе.

– Безусловно, удовлетворённость и счастье во многом определяются ожиданиями человека от жизни. Именно финская умеренность в запросах – ключевая причина того, что мы занимаем столь высокие места в рейтингах, – говорит эксперт по социальной политике.

Небольшой разрыв в доходах способствует счастью

Равенство и стремление включить всех граждан в общественную жизнь усиливают ощущение счастья, отмечает профессор Арто О. Салонен из Университета Восточной Финляндии.

– В Финляндии довольно успешно удаётся держать под контролем разрыв между бедностью и богатством, он не слишком увеличился. Если мы не будем следить за этим в дальнейшем, то окажемся на пути, откуда нет возврата.

Низкий уровень коррупции и доверие к институтам также поддерживают благополучие.

Но в исследованиях счастья не учитывается экологический ущерб от финского образа жизни, говорит профессор Салонен.

– Хотя в Скандинавских странах всё хорошо с точки зрения социальной устойчивости, экологическая цена слишком высока. В Финляндии день экологического долга снова приходится на первое апреля, остаток года мы живём в долг.

Всемирный день экологического долга – день, в который количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объём, который Земля способна воспроизвести.

Неожиданным лидером стала крошечная Коста-Рика – пятимиллионное государство в Центральной Америке, зажатое между Никарагуа и Панамой. Коста-Рика обошла даже Швецию и поднялась на четвёртое место. Профессор Арто О. Салонен видит чёткие основания для этого взлёта.

– У Коста-Рики нет ни пограничных угроз, ни армии, там не приходится беспокоиться, как нам, финнам. Коста-Рика – успешное общество: там люди живут долго, а экологический ущерб при этом относительно небольшой. Там действительно всё как надо.