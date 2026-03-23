Еврокомиссар нашел главного виновника притока мигрантов в ЕС 3 1098

Дата публикации: 23.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Официальное пресс-фото Еврокомиссии

При этом теперь Евросоюз лучше готов контролировать миграцию, чем 10 лет назад.

Президент РФ - главный виновник притока мигрантов в Европу. Об этом, как пишет Financial Times, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. "За этими крупными миграционными потоками всегда стоит Путин. Это всегда Владимир Путин", - заявил он.

При этом еврокомиссар напомнил о поддержке, которую Путин оказал президенту Сирии Башару Асаду. Гражданская война в Сирии спровоцировала миграционный кризис в Европе в 2015-2016 годах. При этом свыше 2 млн человек подали заявления о предоставлении убежища, напомнил Бруннер.

Второй масштабный миграционный поток связан с прибытием в ЕС беженцев из Украины. После развязанной РФ войны около 4,3 млн украинцев получили временную защиту в ЕС.

Говоря о войне в Иране, еврокомиссар отметил, что пока не наблюдается потока беженцев в Европу из этой страны. "Но, конечно, мы должны оставаться бдительными, поскольку ситуация может меняться с каждым днем", - отметил еврокомиссар, добавив, что Путин поддерживает режим в Тегеране.

Еврокомиссар добавил, что сейчас ЕС "гораздо лучше готов, чем 10 лет назад", сославшись на процедуры для соискателей убежища на границах, и новые биометрические пограничные проверки. "Теперь мы можем видеть, кто, когда и где въезжает в Европейский Союз", - подчеркнул он.

#Иран #Украина #Сирия #миграция #беженцы #Евросоюз #Россия #политика
