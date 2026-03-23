Издание, ссылаясь на заявления иранских и европейских дипломатов, а также арабского чиновника, сообщило, что вместо капитуляции Тегеран усиливает нападения на своих соседей.

Предполагается, что Иран рассчитывает, что сможет усугубить глобальные экономические трудности быстрее, чем администрация президента США Дональда Трампа сможет их устранить с помощью военной силы.

В частности, нежелание Ирана капитулировать связано с властью, которую он имеет над Ормузским проливом, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок топлива.

Иранский дипломат пояснил, что, частично закрыв проход через Ормузский пролив, Тегеран хочет "сделать эту агрессию чрезвычайно дорогой для нападающих".

"Мы в одиночку противостоим крупнейшей военной сверхдержаве в истории", – сказал он изданию.

Арабский чиновник и европейские дипломаты отметили, что лидеры Ирана рассматривают свою способность контролировать пролив, а также противостоять натиску США и Израиля как краткосрочную победу.

"Пока существует этот режим, он может сеять террор в регионе, терроризировать международные рынки ценами на нефть и газ. Да, именно это для них и есть победа. Они не испытывают никакого давления, чтобы вести переговоры", – считает один из европейских дипломатов, работающий в Персидском заливе.

По данным источников издания, официальные лица Катара и Омана на прошлой неделе связались с Ираном, чтобы обсудить возможное перемирие. По их мнению, даже подавляющая военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшем будущем.

В статье говорится, что Иран заявил, что согласится на переговоры, если США и Израиль первыми прекратят атаки.

"Иран не будет готов прекратить атаки на американские интересы, если Вашингтон не согласится на ряд гарантий "ненападения", включая денежную компенсацию за убытки, связанные с войной", – предположил иранский дипломат.

Один из европейских чиновников, ранее работавший в Иране, считает, что серия убийств высокопоставленных иранских чиновников также отбила у Тегерана желание вести переговоры.

По его словам, убийство Али Лариджани, который был секретарем Совета национальной безопасности Ирана, подорвало перспективы переговоров, поскольку именно он обладал уникальными качествами для налаживания диалога с Западом.

Война США против Ирана: последние новости

Источники издания Axios рассказали, что американская разведка, включая ЦРУ, а также израильская служба "Моссад" внимательно отслеживают любые признаки активности нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Поскольку он до сих пор не появлялся на публике, у международных разведслужб и аналитиков возникают вопросы, жив ли он. Высокопоставленный израильский чиновник отметил в интервью изданию, что у них нет доказательств того, что именно он отдает приказы". В то же время, по данным США и Израиля, Моджтаба Хаменеи все же жив. По данным разведки США, признаков того, что Хаменеи погиб или полностью недееспособен, нет.

Также мы писали, что ветеран войны в Ираке Фил Клей отметил в авторской колонке The New York Times, что власти США дают противоречивые объяснения относительно военной операции в Иране и используют все более агрессивную риторику. Клей подчеркнул, что американские военные до сих пор не понимают, за что они воюют. Ветеран войны в Ираке рассказал, что представители администрации не скрывают своей жесткой позиции. По его мнению, подобная риторика указывает на то, что происходит отход от традиционной американской военной доктрины, которая пыталась сочетать применение силы с моральным обоснованием и долгосрочными политическими целями.