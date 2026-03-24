82-я дивизия США получила приказ о развертывании на Ближнем Востоке

Дата публикации: 24.03.2026
Fox News: 82-я дивизия США получила приказ о развертывании на Ближнем Востоке.

Командование 82-й воздушно-десантной дивизии США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. Информацию об этом подтвердила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Об этом также сообщил корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, дивизия получила указание развернуться в регионе вместе с пехотной бригадой, состоящей из нескольких тысяч военных.

Гриффин отметила, что 82-я дивизия может быть использована для различных операциях на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает возможность задействовать десант в военной операции против Ирана. Подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии могут задействовать для захвата острова Харк.

#Иран #США #ближний восток #пентагон #политика
