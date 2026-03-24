Бразильским детям отключат опасный интернет 0 95

Дата публикации: 24.03.2026
Закон обязывает соцсети и цифровые сервисы внедрять меры для предотвращения доступа несовершеннолетних.

Введены требования к проверке возраста надёжными методами.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вчера подписал три декрета для регулирования Цифрового статута о детях и подростках, одобренного Конгрессом и утверждённого в сентябре 2025 года.

Закон устанавливает обязательства для цифровых платформ по защите детей и подростков в онлайн-среде.

Один декрет детализирует правила и ответственность по новому статуту, другой создаёт Национальный центр защиты детей и подростков под эгидой Федеральной полиции для централизации жалоб о цифровых преступлениях на платформах. Третий реорганизует Национальный орган по защите данных (ANPD), который будет курировать соблюдение норм.

На церемонии во Дворце Планалту при участии представителей Конгресса и судебной власти Лула подчеркнул, что закон гарантирует безопасность детей и подростков онлайн и спокойствие бразильских семей.

«Мы вводим в действие одну из самых передовых законодательных баз в мире по защите детей и подростков в цифровой среде. Мы обеспечиваем, чтобы наша молодёжь могла безопасно находиться онлайн», — отметил он.

Закон обязывает соцсети и цифровые сервисы внедрять меры для предотвращения доступа несовершеннолетних к вредному контенту: сексуальной эксплуатации, насилию, порнографии, пропаганде алкоголя, табака или азартных игр. Также снижаются риски для психического здоровья от интенсивного использования платформ.

Ключевые положения регулирования:

Запрет «манипулятивных практик» на аккаунтах несовершеннолетних — автопроигрыш видео, бесконечная прокрутка, системы вознаграждений для удержания внимания.

Запрет стратегий, эксплуатирующих эмоциональные или когнитивные уязвимости (ложные срочности, давление).

Введены требования к проверке возраста надёжными методами, а не простой самодекларацией, для блокировки доступа к ограниченному контенту. Для «мини-инфлюенсеров» (несовершеннолетних авторов контента) монетизация требует судебного разрешения.

Единый канал жалоб в Федеральной полиции будет принимать и обрабатывать сообщения о преступлениях (детское сексуальное насилие, похищения, вербовка). Платформы обязаны немедленно удалять такой контент.

